Soraya Arnelas anuncia que su relación se ha acabado y señala a otra famosa

Soraya Arnelas mantiene desde hace años una relación con el modelo Miguel Ángel Herrera y fruto de la misma han tenido dos niñas. En 2019 decidieron pasar por el altar, pero la pandemia les hizo posponer sus planes de boda. Planes que ahora se van a convertir en realidad y que han sorprendido porque hay una famosa que no va a estar invitada al enlace.

Para sorpresa de todos, la extremeña ha anunciado que no va a estar Edurne, uno de sus grandes apoyos en Operación Triunfo 4. El motivo de esta ausencia es que ya no tienen contacto de ningún tipo.

Soraya Arnelas sorprende con la ruptura

La cantante de La noche es para mí ha acudido este fin de semana al programa Fiesta. Lo ha hecho con el claro objetivo de presentar su nuevo single, que lleva por título Segunda parte. Un single que, como nos tiene acostumbrados, es sinónimo de ritmo y estribillo pegadizo.

Muy ilusionada se ha mostrado por este nuevo proyecto, del que ha hablado para los espectadores del espacio de Telecinco. Pero tampoco ha dudado en contestar las preguntas acerca de su próxima boda. Así, por ejemplo, respecto a su traje de novia ha afirmado que “va a ser tradicional”.

“Sí que le voy a poner un punto de brillo, porque a mí me gusta, pero voy a vivir ese momento de la ceremonia como algo más tradicional. Es que, aunque tenga unos looks muy rompedores, soy tradicional en casa y con mi familia”.

En este punto se le ha preguntado sobre los invitados y se ha querido saber si Edurne estará entre ellos. Y su respuesta ha sorprendido porque durante el tiempo que fueron concursantes de OT aquella y Soraya tuvieron una gran amistad.

Soraya ha anunciado que su relación con los integrantes de Operación Triunfo ha acabado. No tiene nada en contra de ellos, simplemente llevan tiempo sin hablar. Ha señalado a alguien para explicar lo que pasa: a Edurne.

Exactamente ha dicho que no va a estar ni Edurne ni sus compañeros de Operación Triunfo, ya que no tiene ningún contacto con ellos. Ella ha decidido que en su boda no estén presentes invitados que sean por compromiso, sino invitados que realmente se alegren de la boda.

“Precisamente por este motivo, mis compañeros de Operación Triunfo no van a estar porque apenas tenemos relación”.

Soraya Arnelas sí desvela una invitada

La cantante extremeña ha dejado muy clara su lista de asistentes. Una lista en la que sí va a estar Chenoa, como ella estuvo en su boda. Y es que “somos amigas y tenemos contacto diario”.

Esta situación en cuanto a los asistentes al enlace ha llevado a recordar que cuando la mallorquina se casó también se generó un enorme revuelo. Sí, porque decidió no tener a su lado en ese día tan especial a amigos como Rosa López.

Ante esta controversia, Soraya ha tomado la palabra para decir: “A mí no me montéis jaleos eh. A mí me da igual que haya compañeros que se enfaden por no estar invitados. Estoy feliz, quiero hacer una fiesta y pasarlo bien, ya está”.

Dejando de lado la polémica, Arnelas se ha puesto seria. Lo ha hecho para decir: “Yo lo que noto es que el tiempo pasa, mis padres se hacen mayores y que ahora que no hay bajas pues quiero cuanto antes casarme”.

Más clara y tajante no ha podido ser. Quiere convertirse en la mujer de Miguel Ángel Herrera teniendo como testigos únicamente a las personas que más los quieren. Punto.