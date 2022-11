Fidel Albiac confiesa cuánto ha ganado Rociíto por vender el divorcio

Fidel Albiac sigue sin creer lo que ha pasado en Telecinco: la cadena no quiere renovar el contrato que le hizo a Rociíto. Su segundo documental ha generado buenos resultados, pero no los suficientes como para anunciar una nueva temporada. Ya está vendido lo más importante: el supuesto divorcio de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Fidel Albiac sabe que su mujer ha ganado mucho dinero por hablar de la presunta crisis matrimonial de 'la Más Grande'. Rociíto asegura que su madre quería divorciarse y que no lo hizo porque cuando decidió dar el paso se puso muy enferma. Promete que el comportamiento de Ortega Cano durante la enfermedad fue lamentable, acusación que tendrá consecuencias.

| GTRES

Fidel sabe que no todo es el dinero, Rocío también se ha ganado el respeto de la prensa porque ha hablado de sus secretos. Muchos periodistas conocían los problemas que Jurado tenía con su segundo marido, pero no podían decir nada. Era un asunto privado y por no ensuciar la memoria de la cantante no dijeron nada, aunque cada vez había más rumores.

Fidel, según informa el portal VerTele, está realmente sorprendido porque esperaba que Rociíto fuera a brillar con más fuerza. Los datos de audiencia no han cumplido con las expectativas, a pesar de que tampoco han sido del todo malos. El plato fuerte fue el intento de divorcio de 'la Más Grande', quien supuestamente quiso terminar con su matrimonio.

Albiac sabe, gracias a la información que le ha dado su esposa, quienes fueron los responsables de la crisis de Jurado. Rociíto asegura que sus tíos Amador y Gloria siempre han estado en medio de todo, incluso en el primer matrimonio de la artista. Supuestamente Rocío se separó de Pedro Carrasco porque no soportaba los comentarios y las actitudes que tenían sus hermanos.

Fidel Albiac no ha ganado ni un euro

Fidel apoya a su esposa y sabe que ha hecho lo mejor: hablar de su vida y callar a sus rivales con argumentos de peso. Carrasco ha vendido el divorcio de su padre, pero no lo ha hecho por dinero, lo ha hecho para hacer justicia. De hecho también está preparando una serie de él porque considera que se merece que conozcan su historia.

| Europa Press

Albiac está de acuerdo con su mujer, quien considera que Pedro Carrasco y Rocío Jurado murieron estando enamorados. El problema es que tuvieron que divorciarse porque se sentían presionados por la familia y no encontraban ninguna solución. La hija de 'la Más Grande' está cansada de tapar una verdad que siempre ha estado presente en su vida.

El yerno de la cantante ha confesado en privado la verdad: no es cierto que Carrasco vaya a seguir cobrando por este asunto. Ha ganado mucho, pero también se ha disgustado al descubrir a sus verdaderos enemigos.

Rociíto ha demostrado que no ha hecho nada motivado por intereses económicos, no necesita dinero para sincerarse con el público. Tiene claro que los espectadores le han dado mucho, de ahí que quiera que todos sepan lo que ha estado silenciando. La separación de sus padres es un hecho que le marcó y la ha puesto encima de la mesa para aclarar la situación.

Fidel Albiac ya sabe qué pasará con el trabajo

Fidel no ha ejercido de representante de Rociíto, es una mentira más que se ha contado para hacer daño. Es cierto que le aconseja y que está pendiente de su carrera, pero es ella la que toma las decisiones. Todavía no ha hablado con los altos cargos, así que no sabe si renovará su contrato en Telecinco.

Albiac apoyará cualquier decisión que tome Rocío, al igual que hizo cuando decidió protagonizar un primer documental. Es importante dejar claro que él no se ha llevado dinero de este proyecto. Trabaja como abogado y tiene claro dónde están los límites.