Lydia Lozano desvela el dineral que pagó Rosa Benito para salir de la ruina

Lydia Lozano ha compartido muchas tardes con Rosa Benito, por eso sabe que ha atravesado momentos realmente complicados. Todo ha empezado porque Sálvame ha destapado una deuda que Kiko Hernández tuvo con una de sus compañeras. El programa no ha dado el nombre y hay quien ha especulado con la identidad de la tía de Rociíto.

Lydia Lozano ha asegurado que Rosa no le pudo dejar dinero a Kiko porque ella tenía problemas muy difíciles de solucionar. Según su versión, todo el dinero que ganó en Supervivientes 2012 lo perdió porque tenía demasiadas deudas. En Sálvame han aclarado que ella no fue la responsable, supuestamente detrás de las malas operaciones estaba Amador Mohedano.

Lydia está desorientada y no sabe qué posición tomar, pues se ha dado cuenta de que su antigua compañera ha cambiado. Hace unos años era una de las pocas que defendía a la hija de Rocío Jurado y ahora no quiere saber nada de ella. La periodista entiende que la situación sea delicada, pero no tolera las mentiras ni las contradicciones.

Lydia ha sido testigo de momentos controvertidos en la vida de Rosa Benito, por ejemplo cuando fundió sus alianzas en directo. La colaboradora empezó a pensar que Amador Mohedano le había engañado, así que anunció que iba a separarse de él. Según contaron en su momento, Rosa investigó y descubrió movimientos extraños en sus cuentas bancarias.

Lozano ha asegurado que el dineral que ganó Rosa Benito en la etapa de Supervivientes fue íntegramente para pagar sus deudas. Estaba en la ruina y necesitaba hacer una serie de pagos porque Hacienda le reclamaba una auténtica fortuna. A los 200.000 euros del premio final hay que sumarle un coche y un caché semanal de 18.000 euros durante tres meses.

Lydia Lozano no ha vuelto a hablar con ella

Lydia tenía mucha complicidad con la ex de Amador Mohedano porque se sentaban juntas en Sálvame, pero ahora están distanciadas. La tertuliana tiene problemas legales con La Fábrica de la Tele, productora del programa, y no quiere hablar con sus excompañeros. Por eso están sacando sus secretos a la luz, aunque algunos no se ajustan a la verdad.

Rafa Mora ha especulado con una cifra: piensa que Rosa pudo ganar un millón de euros en Supervivientes 2012. No es verdad, Lozano ha aclarado que ingresó una cantidad de dinero muy elevada, pero que no fue tan alta. Además no pudo disfrutar de su éxito porque Hacienda embargó su sueldo y esa fue la única forma que tuvo de solucionar la crisis.

Lozano siempre ha tenido muy buena relación con sus compañeros de mesa, son los que le ayudan a defenderse del resto. Con Benito entabló una amistad especial, pero por motivos que se desconocen no han vuelto a hablar en privado. Cabe la posibilidad de que Rociíto tenga algo que ver, pues la periodista se ha posicionado a su favor.

Lydia Lozano tiene información privilegiada

Lydia vivió el divorcio de Amador Mohedano de cerca y tuvo oportunidad de entrevistar a ambas partes. En Sálvame aseguraron que el exrepresentante tenía una vida demasiado alegre e incluso sacaron a la luz una presunta amante. Lozano se mantuvo firme e hizo preguntas muy concretas porque ella sabía todo lo que había detrás de las apariencias.

Rosa ha tenido varias oportunidades de regresar a las tardes de Telecinco, pero ni puede ni quiere hacerlo. Su hija ha demandado a La Fábrica de la Tele y ella está participando en el proceso en calidad de testigo. Le han cerrado las puertas, por eso está tan indignada.