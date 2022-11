Joaquín Sánchez asusta a su mujer al anunciar que está siendo duro

Joaquín Sánchez volvió a protagonizar una entrega más del programa que está causando sensación en las noches de los miércoles en Antena 3, Joaquín: El Novato.

En estas primeras entregas, Joaquín se está desenvolviendo a las mil maravillas. El caso es el espacio está teniendo un gran éxito, quizás mayor del esperado, cuando le propusieron este novedoso reto para él.

Está a punto de colgar las botas y desde hace un tiempo le dio vueltas a esta idea que le propusieron los jefes de Atresmedia. Y no se ha arrepentido lo más mínimo de haber aceptado.

El veterano del Betis vio como su flamante invitado de ayer, Pedro Duque, le explicaba algo más de cómo vive un astronauta. Este vivió varias experiencias, como conocer el estado de ingravidez o vestirse de astronauta.

Joaquín vuelve a dejar sin palabras a su mujer Susana

Fue episodio que dejó sin articular palabra al bueno de Joaquín. Este vio cómo el primer español que pisó la luna desvelaba ciertos aspectos sobre el espacio que desconocía por completo.

Hablamos de un formato muy dinámico en el que Joaquín Sánchez también indagó de forma notable en la etapa que vivió Pedro Duque como ministro de Ciencia e Innovación. Recordemos que el citado fue ministro del Gobierno de España entre junio de 2018 y julio de 2021.

Fue hace poco más de un año cuando el invitado fue cesado por el presidente del Gobierno después de un cambio notable del Ejecutivo.

Joaquín Sánchez, de naturaleza curiosa, le preguntó al astronauta qué fue más fácil para él, sí desarrollar la labor de astronauta o la de ministro de Ciencia.

Pedro Duque confiesa cuál fue la etapa más dura de su vida

"Para ser astronauta te preparan y sabes que es lo que te vas a encontrar, cada posible fallo tiene una posible respuesta. Para mí, trabajar como ministro fue mucho más duro al principio de enterarme de lo que era. Aunque lo cogí con muchísima ilusión", contaba Pedro Duque.

Lo cierto es que Pedro Duque fue claro y sincero a la hora de hablar de cuál fue su cometido en el Gobierno durante aquellos tres años.

"Hay que convencer a todo el mundo de que hay que guardar un poquito de dinero para los nietos y los hijos. No se puede gastar todo en obras", le ha espetado a Joaquín Sánchez.

A su vez, el nuevo presentador quiso conocer cómo se pusieron en contacto con su invitado para poner encima de la mesa la propuesta de ser ministro del gobierno de España.

"Si no decía que sí, me iba a estar lamentando toda la vida"

El caso es que Pedro Duque fue franco a la hora de responder. Desveló que fue el propio Pedro Sánchez el que le llamó directamente para proponerle este cargo y así lo contó ayer en prime time.

"Me llamó él. Fue una llamada con número oculto", ha expuesto. El caso es que para Duque no fue una decisión sencilla y le dio vueltas a su respuesta final durante un tiempo prudencial.

"Tuve unas horas para pensármelo. Es de esas cosas que pensaba que, si no decía que sí, me iba a estar lamentando toda la vida. Visto desde fuera puedes pensar ¿dónde te has metido?", le contaba a Joaquín.

"A veces uno tiene que hacer frente a su responsabilidad. Sabía que me tenía que meter y que lo tenía que intentar", ha confesado sobre su etapa como ministro del gobierno socialista.