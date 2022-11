Belén Rodríguez desvela cuánto dinero tiene en el banco

Belén Rodríguez es una de las colaboradoras especializadas en realities que tiene Telecinco, aunque también participa en programas del corazón como Sálvame. Y su trabajo en este formato la ha llevado a dar un dato personal. En concreto, ha confesado que tiempo atrás prestó una cuantiosa cantidad de dinero a uno de sus amigos conocidos, a Kiko Hernández.

Precisamente al reconocer esta situación y explicar cuánto le dejó ha quedado claro que tiene un buen colchón económico.

Belén Rodríguez, protagonista de la actualidad sin querer

La excomentarista de Supervivientes ha visto que Kiko se ha convertido en objeto de rumores en las últimas semanas. Primero fue por su supuesta relación con Fran Antón, después por sus supuestos retoques estéticos y ahora porque le pidió dinero prestado a una famosa. Famosa que finalmente se ha desvelado que es Belén.

Tras las últimas habladurías, él ha querido zanjar las especulaciones sobre que recibió un préstamo de una persona y tardó en devolverlo. Así, ha afirmado: “Nunca he pedido dinero a nadie”.

Acto seguido, ha reconocido que la situación que se está comentando sucedió hace siete años. En ese momento se había comprado una casa, tenía cuatro hipotecas más e incluso tuvo una inspección de Hacienda. Inspección en la que reclamaban 700.000 €.

Ante esta situación, él iba a acudir al banco para solicitar un nuevo préstamo, pero una amiga le indicó que no diera ese paso. Ha contado que “ella me dijo que tenía un remanente y que me lo dejaba”. Y así fue como le prestó en torno a unos 100.000 €.

Eso sí, ha dejado muy claro que “no es cierto que no se lo devolviera y no es cierto que tardara mucho. No lo es porque había unos plazos estipulados y se cumplieron mucho antes de que vencieran”. Y es que, aunque mantienen una gran amistad, decidieron poner por escrito las condiciones del acuerdo para que quedara constancia de las mismas y no hubiera ningún problema.

| GTRES

Belén Rodríguez reconoce que dejó dinero a Kiko Hernández

La amiga de Rocío Carrasco ha visto que Hernández no ha querido desvelar su nombre. Sin embargo, ella finalmente ha querido reconocer públicamente que fue quien le prestó el dinero, porque tenía una cuenta holgada. Y lo ha hecho comunicándoselo a otro de sus grandes amigos, Jorge Javier Vázquez, a través de un mensaje.

El presentador ha leído en directo el WhatsApp recibido por la periodista: “Dice que está orgullosa de haberlo hecho y que lo volvería a hacer”. Palabras que han emocionado a Kiko, quien ha respondido afirmando: “Y yo. En siete años que me he recuperado estupendamente le dejaría eso y el doble”.

| EP

De esta manera, ha quedado de manifiesto, no solo la buena relación que había y hay entre Belén y el colaborador, sino también que los rumores son falsos. Incluso se ha desvelado que Rodríguez ha tenido siempre ahorros y que ha administrado muy bien lo que ha ido ganando en televisión.

Lo que no se ha conseguido resolver es quién ha podido filtrar este préstamo de dinero que ocurrió hace tantos años. No obstante, se cree que ha podido ser alguien muy cercano a ella que la ha traicionado sacando a la luz esta información. Una traición ante la que Belén ha reconocido que puede ser cierta, lo que la llevará a intentar averiguar quién le está clavando un puñal por la espalda.