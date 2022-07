Yulen Pereira habla del nacimiento de su primer hijo y paraliza a la madre del niño

Yulen se ha visto entre la espada y la pared. Y es que, unas recientes declaraciones de la que podría ser la mamá de su primer hijo, Anabel Pantoja, le han obligado a pronunciarse públicamente al respecto.

No hay ninguna duda de que este joven de 27 años ha sido uno de los grandes protagonistas de la última edición de Supervivientes, y no precisamente por sus habilidades para hacer fuego.

Su acercamiento con Anabel Pantoja y la historia de amor que ambos han vivido dentro de los Cayos Cochinos han conseguido que no pasara desapercibido en el concurso.

Ahora, Yulen Pereira ha tenido que confesar públicamente todo lo que piensa sobre el futuro embarazo de Anabel Pantoja. Y es que, la influencer ha dado unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

Yulen Pereira no esperaba las palabras de Anabel Pantoja

Yulen Pereira se acaba de enterar de que Anabel Pantoja está pensando ser mamá en los próximos meses. Durante la emisión de Conexión Honduras de este domingo, 17 de julio, el programa hizo públicas unas reveladoras imágenes de la sevillana.

En ellas, la superviviente compartió con algunos de sus compañeros su deseo de formar una familia. "Yo nunca he querido ser mamá, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz".

"Ser padre es un paso muy importante en la vida, ¿tú te lo planteas?", le preguntó Ion Aramendi, tras ver las declaraciones de su chica.

"Al principio, Anabel decía que nunca se había planteado tener hijos y cuando volví de la isla es lo que tenía entendido hasta que me dijeron que había dicho esas declaraciones. Y ahí me he quedado con ella", le respondió Yulen Pereira, muy sorprendido por lo que acababa de escuchar.

"A mí, Anabel nunca me ha dicho que quiere ser mamá. Cuando venga tendremos que hablar de estas cosas", apuntó el superviviente a continuación. "No, primero tendréis que fol***", aseguró Kiko Matamoros, provocando las risas de todos los allí presentes.

Después de haber visto este vídeo, al presentador del formato le quedaron algunas dudas. Y es que, a pesar de que la influencer había expresado su deseo de tener un bebé, no la veía del todo convencida.

"Me da la sensación de que ha dado un paso para atrás. Anabel dice que es muy niñera, pero no sabe 'si tenerlo en casa, dormirle…'", opinó Ion Aramendi.

"Es que yo me había quedado en que realmente ella no quería tener hijos, que estaba muy contenta con sus sobrinos, pero claro, luego da esas declaraciones…", aseguró Yulen Pereira, sin creerse del todo las palabras que pronunció su chica.

Y, aunque aseguró que a él nunca le había dicho que quería tener un bebé, lo cierto es que es una idea que tampoco le parece tan descabellada. "Yo claro que quiero ser padre y, además, joven", confirmó ante las preguntas del presentador.

Yulen Pereira concede su primera entrevista

Yulen Pereira no ha perdido el tiempo. Y es que, nada más poner un pie en España, el deportista ya se ha estrenado en la prensa social de nuestro país. Este miércoles, la revista Lecturas ha publicado la primera entrevista del actual novio de Anabel Pantoja.

"Cuando veo mis imágenes en Supervivientes, siento orgullo, superación y felicidad", ha asegurado el concursante. "Soy mucho más que feliz ahora que cuando me fui".

"Llevaba siete años soltero y a medida que avanzaba el concurso lo iba sintiendo más y más, hasta que me rompí por ello. Salir y ver que ha sido todo tan fuerte me ha hecho aún más feliz. Siento que ha sido más importante que incluso cómo lo he vivido yo allí".

Entre otras cosas, Yulen Pereira ha hablado sobre la historia de amor que ha vivido dentro de los Cayos Cochinos. Y, aunque sabe que Anabel Pantoja es nueve años mayor que él, ha dejado claro que esta diferencia de edad no es un problema para ellos.

"Nunca había estado con una chica mayor que yo, y menos de novia. Esa es la madurez que me ha gustado y que me ha enganchado", ha confesado el esgrimista.

En relación con su comentado edredoning junto a Anabel Pantoja, ha sido muy tajante. "Cuando veo el vídeo íntimo no sé dónde meterme. Pedí perdón a mis padres".

