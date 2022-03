Letizia se enfada con su amiga al escuchar qué piensa realmente del rey

Letizia estalla ante lo sucedido con su suegro. El rey emérito está a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo le dé el visto bueno para cerrar las tres investigaciones contra él. Esto se debe a sus intenciones de volver a España.

Además, culpabiliza a Letizia de lo que está viviendo por estos momentos, según Pilar Eyre en el blog de Lectura. "Para el emérito, Letizia se ha convertido en su némesis, su bestia negra, porque piensa que está detrás de lo que él considera una campaña en su contra".

Del mismo modo, el pasado miércoles, Tamara Falcó, hija de Isabel Presley, acudió al programa de televisión, El Hormiguero. Como es de costumbre, la amiga de Letizia comentó diferentes temas, el último no gustó a la audiencia.

| Antena 3

Asimismo, hubo tensión con Cristina Pardo. Tamara Falcó defendía el regreso de Juan Carlos I, puesto que "el rey emérito no va a dañar el reinado de su hijo". Además, añadía con carcajadas "está diciendo 'lamento'".

Inmediatamente, la periodista le preguntó: "¿A ti parece suficiente? Porque el dinero que se llevó y no pagó también era tuyo". Entonces, Tamara le contestó irónicamente "Mi parte, esos céntimos que le he podido dar, si es ese el caso, se los puede quedar".

Tras escuchar estas palabras, Letizia y el público se han molestado con razón, puesto que se estaba riendo de lo que Juan Carlos I ha estado robando todos estos años a los ciudadanos.

Letizia, decepcionada por las irónicas declaraciones de su amiga

Por esta misma razón, la Reina Letizia se ha enfadado con Tamara Falcó. Letizia no ha mostrado ninguna intención de que su suegro vuelva. Además, Letizia se posiciona a favor de la periodista.

Asimismo, en su momento, la Reina Letizia ya mostró sus incomodidades cuando Juan Carlos I hizo una visita exprés a la familia. Para ella, esto suponía un problema en el reinado de su marido porque podía complicar la relación que mantiene Felipe VI con el país.

Del mismo modo, Letizia no ha expuesto especial interés en el regreso del rey emérito. No ha mencionado nada al respecto desde que se sabe las intenciones de su suegro. Además, no se espera ninguna contestación ante las irónicas declaraciones que dijo Tamara para defender a Juan Carlos I.

Especial intriga por los futuros planes de Letizia con el rey

La Reina Letizia, junto con su marido, ha dejado de lado el tema de Juan Carlos I para centrarse en los eventos que debe asistir.

Este pasado fin de semana, los Reyes han paseado por las calles de Santa Cruz de La Palma justo antes de presenciar la celebración del Homenaje. Letizia ha reconocido el trabajo imprescindible que han ocupado los habitantes de la isla canaria. El acto ha acabado siendo una victoria, ya que no se ha observado ningún fallo a la hora de realizarlo.

| España Diario

Otro de los eventos que espera la Reina Letizia dará comienzo en septiembre, concretamente, la semana del día 12. Se celebrará un Congreso Internacional en Granada, en el que los Reyes presidirán el Comité de Honor del Congreso Internacional.

Esto ha supuesto un revuelo en las redes sociales porque el lema, en el cartel publicitario, tenía escrito 'ganarse la vida' y 'género y trabajo a través de los siglos'. Es un hecho que la población se lo ha tomado sarcásticamente y no le ha gustado.

Sin embargo, la Reina Letizia lo ha utilizado para apaciguar a la prensa del corazón con el tema del regreso del rey emérito.