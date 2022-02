Letizia lee la noticia menos esperada: se ha expandido

Letizia y toda la sociedad española se enteraba hace unos días de una historia que ha sorprendido al país entero.

Concretamente, se trata de una situación que afecta a la periodista Pilar Eyre, comunicadora especializada en la Casa Real española y compañera de profesión de Letizia.

| GTRES

La escritora ha causado una gran conmoción en redes sociales tras publicar un impactante hilo de Twitter ante sus más de 71.000 seguidores. Su mensaje, breve y conciso, ha servido para dar a conocer una situación que supone un hito dentro de la historia de la medicina.

La inesperada noticia de Pilar Eyre que ha conmocionado a la reina Letizia

A través de su cuenta, la periodista ha contado una anécdota personal que se ha hecho viral en redes sociales y ha llegado a oídos de todos. Incluso de la reina Letizia.

Tras vivir una de las experiencias más increíbles de su vida, Eyre no pudo contener las ganas de compartir con el mundo lo que le ocurrió en su última consulta con el neumólogo.

Sus pulmones se vieron gravemente afectados cuando era todavía muy joven. Tenía tan solo 20 años cuando le tuvieron que extirpar por cirugía su pulmón izquierdo, aunque eso no le ha impedido llevar una vida normal.

"Os voy a contar una historia impresionante. Muchos sabéis que solo tengo un pulmón. El derecho. Desde los 20 años. Bien, no pasa nada, vida normal. Tocaba revisión. Me hice un tac y hoy he ido a visitar a mi neumólogo", empezaba contando.

Pilar Eyre sorprende al contar su particular y milagrosa historia

Afortunadamente, el miedo por recibir malas noticias se acabó esfumando de golpe tras conocer los sorprendentes resultados de su TAC.

"Miraba el tac y no me decía nada... al final me ha hablado con emoción: «Pilar, nunca había visto algo así... las ganas de vivir de tu pulmón!. Se ha expandido!. Ha pasado por encima de tu esternón, ha empujado tu corazón hacia la axila y está ocupando el lado izquierdo. Se lo voy a enseñar a mis alumnos y quizás escriba un artículo para una revista médica»", escribía Pilar reproduciendo la asombrosa explicación que le dio su doctor.

Para finalizar su publicación, Pilar ha querido aportar pruebas fotográficas de un caso que ha despertado el interés de miles de personas.

"Amigos, mi pulmón se va a hacer famoso, tal vez gane un Goya incluso!. Aquí os dejo una imagen del tac, la lengua de arriba es lo que ha crecido", escribía confirmando que está más fuerte que nunca para continuar con su insaciable labor periodística.

| EuropaPress

La escritora, conocida por novelas como Un amor de Oriente o Mi color favorito es verte, nominada al Premio Planeta 2014, es también una experta en la Corona.

Eyre lleva décadas informando sobre todo lo que sucede en Zarzuela y profundizando en los personajes más importantes de nuestra monarquía y otras casa reales europeas. Sus obras biográficas La soledad de la reina o Yo, el rey, las cuales narran la vida de Doña Sofía y Don Juan Carlos, respectivamente, son algunas de las más destacadas.

Ya sea a través de sus obras biográficas o sus apariciones en prensa, especialmente en su blog de Lecturas, Pilar se ha convertido en una voz autorizada para hablar de la realeza española.