Aitana recibe la peor venganza de la ex de su nuevo novio

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra están en el punto de mira debido a la última canción de Tini Stoessel. La argentina ha aprovechado su último lanzamiento para vengarse de su exnovio y de la actual pareja de este.

Cupido es el título del disco más reciente de Tini. Una palabra que deja claro el corte romántico de las canciones. Todo indica que se ha inspirado en Aitana y en sus propias experiencias a tenor de lo que se ha visto en su última canción.

Aitana recibe los dardos envenenados de la ex de su novio

No cabe duda de que Aitana y Yatra forman una de las parejas del momento. Los dos jóvenes artistas se conocieron en 2018, cuando la española estaba en Operación Triunfo. Aquel encuentro inocente y casual supuso el inicio de mucho más.

Ahora, en 2023, tras la ruptura de Aitana con Miguel Bernardeau, la noticia de su relación se consolida.

Sin embargo, hay un frente con el que Aitana no contaba: la ex de su actual novio. Se trata de Tini, la cual ha sorprendido a todos con un nuevo tema repleto de zascas para la pareja.

Cabe recordar que Aitana había colaborado musicalmente con Tini. Ambas, junto con Ana Guerra y Greeicy lanzaron el remix internacional del primer éxito de la catalana. Se trataba de la canción Lo Malo.

Tan solo cinco años después, la relación entre las dos cantantes se ha convertido en rivalidad y todo por un hombre. Concretamente por Sebastián Yatra, el cual mantuvo por dos años una relación sentimental con Tini.

Las Jordans, así se titula la canción como referencia a las zapatillas que en su día le regaló el actual novio de Aitana. En ella, deja mensajes tan claros y contundentes como los siguientes.

“To' el mundo preguntando ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora. Estoy tranqui-tranquila”, canta la artista.

A pesar de estos ataques, todo indica que la argentina ha pasado página de lo suyo con Yatra.

“No me duelen ni las despedidas. Tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan”, dice Tini en sus letras.

Con esto, la polémica está servida. Las redes sociales han empezado a echar humo con multitud de opiniones e interpretaciones. Entre ellas, las de los fans de Aitana, que han expresado claramente su punto de vista y han cargado contra la ex de Yatra.

“Aitana es un ser de luz alejada de las polémicas y no merece esto”. “Tini es una resentida, rencorosa y encima todavía va de víctima, es la única manera de vender”. Esto es lo que algunos usuarios opinan en Twitter al respecto.

Otros, por su parte, no dudan en calificar el tema como un ‘shakirazo’ en toda regla. En alusión a la Sesión 53 de Bizarrap donde la colombiana no dejaba títere con cabeza. Después, llegó Miley Cyrus con Flowers, donde hacía lo propio con el actor Liam Hemsworth.

No cabe duda de que está de moda lo que podríamos definir como ‘salseo musical’. Solo queda preguntarnos cuál será la siguiente artista en poner a caldo a su ex.