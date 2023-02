Laura Boyer no quería ver a su hermana Ana por un sorprendente motivo

Ana Boyer por fin se ha enterado de los motivos que se esconden tras la decisión que tomó Laura Boyer de no tener relación con ella. Todos los ojos están puestos encima de esta conocida familia por una triste noticia. Paloma Barrientos ha anunciado la muerte de la hija mayor de Miguel Boyer.

La hermana de Ana Boyer ha fallecido a los 57 años en Madrid, aunque eso sí, rodeada de sus cuatro hijos y de todos sus seres queridos.

Ahora, y en el momento de darle el último adiós a Laura, todos los focos se han puesto encima de la mujer del tenista, Fernando Verdasco. Y es que la presencia de la socialité en el funeral de su hermana es todo un misterio.

Durante todos estos años, la mala relación entre las dos hijas del fallecido Ministro de Economía y Hacienda no ha sido un secreto para nadie. Pero ahora, han salido a la luz los motivos que llevaron a Laura a no querer tener ningún tipo de contacto con su hermana, Ana Boyer.

Laura Boyer tenía sus motivos

Ana Boyer se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y es que tras el fallecimiento de su hermana, su asistencia al funeral se ha convertido en una de las grandes incógnitas de la actualidad.

Ahora, y con este tema sin resolver, la triste muerte de Laura Boyer ha traído a la actualidad una reveladora entrevista que le concedió a la revista Lecturas hace unos años.

En ella, la hija mayor del político desveló los verdaderos motivos que se escondían tras la nula relación que mantenía con Ana Boyer.

Estas declaraciones se produjeron hace seis años, pocos días antes de la boda de su hermana con Fernando Verdasco. En aquel momento, Laura decidió hablar con dicha cabecera sobre la razón por la que la socialité había decidido no invitarla a su enlace matrimonial.

Según confirmó Laura, ningún miembro de la familia Boyer fue invitado a este esperado evento. Además, no tuvo pelos en la lengua a la hora de señalar cuál era el verdadero problema entre ellas: Isabel Preysler.

En aquel momento, Laura no tuvo ningún reparo en culpar a la madre de Ana Boyer de ser la culpable de la nula relación que existía entre ellas.

"No. Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano Miguel ni a mí", aseguró la joven, poniendo el foco en la socialité.

Con estas palabras, la hermana de Ana Boyer puso encima de mesa uno de los problemas más antiguos de este mediático clan. Y es que todo apunta a que, desde que la mujer de Verdasco era muy pequeña, fue apartada de la familia de su padre.

Pero esta delicada situación se incrementó en el año 2014, cuando Miguel Boyer falleció a causa de una embolia pulmonar. En ese momento, ambas mujeres entraron en una complicada guerra por la herencia de su padre.

Fue entonces cuando Laura Boyer no se mordió la lengua y en una charla con el medio LOC llegó a decir que la Preysler había dejado "pelado" a su padre antes de morir.

Algo que, según parece, no le sentó nada bien a Ana Boyer y que terminó por abrir una brecha mucho más grande y profunda entre ella y su hermana mayor.

A pesar de la mala sintonía que había entre estas dos conocidas mujeres, la hija pequeña de la reina de corazonesmantiene una muy buena relación con todos sus hermanos por parte de madre. En especial, Ana Boyer siempre se ha sentido muy unida a Tamara Falcó.