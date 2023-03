Laura Boyer confesó el secreto de Isabel Preysler antes de morir

El pasado 24 de febrero, Laura Boyer fallecía a la edad de 57 años tras una larga lucha contra el cáncer. La mala relación que siempre existió entre ella e Isabel Preysler copó multitud de titulares en las revistas del corazón. Hoy, la revista Semana publica una entrevista póstuma de Laura Boyer que concedió dos semanas antes de su partida.

En dicha conversación, la 'hija rebelde' de Miguel Boyer confesó el secreto sobre Isabel Preysler. Laura se confesó en una carta como nunca antes, dejando claro que lo último que buscaba era "dar pena". En la entrevista, Laura Boyer revela con todo lujo de detalles la verdadera relación que tenía con su padre.

Laura Boyer hizo una confesión sobre Isabel Preysler

Hoy, la revista Semana nos ha sorprendido a todos con la publicación de una entrevista póstuma que concedió Laura Boyer. Dos semanas antes de su fallecimiento, Laura Boyer se puso en contacto con la publicación para contar lo que nunca había contado ante los medios.

Por todo era conocido que la separación de sus padres fue un duro golpe para todos los hijos. Por lo que ni Laura ni Miguel llegaron a tener una buena relación con Isabel Preysler, más bien todo lo contrario. Las incendiarias declaraciones de Laura en la revista no han dejado indiferente a nadie.

Laura Boyer confesaba que "fue Isabel quien alejó a Miguel de sus hijos".

Sin embargo, durante los primeros años, Laura sí llegó a tener una relación con la socialité, aunque la tachaba de ser "una relación hipócrita":

"He tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía"

Pero lo que más ha sorprendido de esta entrevista póstuma ha sido la gran confesión del secreto de 'La reina de corazones'. Laura Boyer revelaba para la publicación que "Isabel Preysler es una persona hiperposesiva".

En la entrevista, Laura Boyer también habló sobre el gran revuelo que surgió tras el fallecimiento de Miguel. En el reparto de la herencia, la situación familiar fue todavía más complicada. Laura se vio obligada a tomar la decisión de renunciar a ella:"Renuncié a ella, solo me pedían dinero", confesó para Semana.

Laura Boyer llegó a comprender a Isabel Preysler

En una de las partes de la conversión que Laura mantiene con la revista, la hija de Miguel Boyer habla sobre cómo fueron los últimos días de su padre. Laura, sin ningún pudor, reveló el papel que jugó Isabel Preysler en el cuidado de su padre antes de fallecer:

"En mi opinión, ella no le cuidó nada, puso gente para hacerlo". Pero Laura aseguró: "No soy rencorosa, pero tampoco soy quien debe perdonar a Isabel. He llegado a comprenderla".

Al parecer, Laura llegó a entender la postura que tomó la socialité con respecto a los últimos días de su padre. La hija de Miguel Boyer también se sinceró sobre la auténtica relación que mantenía con los hijos de la socialité. Y es que, pese a que la relación con Isabel Preysler era nula, Laura sí se llevaba muy bien con sus hijos:

"Chabeli, Tamara y Enrique me caen fenomenal. Con Julios José tuve menos trato", confesaba.

Para la hija de Miguel Boyer era muy importante que su último testimonio viera la luz. Laura falleció rodeada de sus hijos en su casa de El Viso el pasado 24 de febrero.