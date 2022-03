Chenoa habla de su embarazo y noquea a su novio Miguel tras confesar la verdad

María Laura Corradini, popularmente conocida como Chenoa, es una de las cantantes más populares de la prensa del corazón.

Lleva 20 años siendo el rostro más querido del concurso Operación Triunfo y lo cierto es que ha hecho méritos para ostentar este puesto. La artista no quiere comercializar con su vida privada, pero es tremendamente sincera y generosa con los periodistas del corazón.

Chenoa concedió una entrevista en el programa El Show de Bertín, emitido en Canal Sur, que dejó sin aliento a su futuro marido Miguel Sánchez.

La cantante habló de la maternidad y desveló que no podía quedarse embarazada porque padece una enfermedad bastante seria. Tiene 46 años hace tiempo que se dio cuenta de que no podría ser madre de forma biológica.

Miguel Sánchez sabe que está con un rostro conocido y acepta que la prensa informe de ciertos aspectos, pero no quiere participar en el negocio.

Los expertos en corazón aseguran que la pareja podría ganar mucho dinero vendiendo su boda, pero ninguno quiere hacerlo. Piensan que lo más prudente es mantener una actitud discreta y crear los menos escándalos posibles.

La exconcursante de Operación Triunfo ha encontrado el amor y quiere formar una familia, pero ha explicado que su situación es delicada. “He tenido problemas de endometriosis y no me ha traumado porque soy una tía ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio”.

Estas declaraciones publicadas en El Show de Bertín siguen dando mucho de qué hablar.

Chenoa explica su enfermedad: “Me ha ayudado”

Chenoa está cansada de que le pregunten por su maternidad, por eso ha decidido contar la verdad: padece una enfermedad grave.

Según ha salido publicado, este trastorno le impide tener hijos, pero ya ha asumido el episodio y no tiene ningún problema con el mismo.

Miguel, su novio desde hace unos años, le ha ayudado a comprender que la vida no es igual de fácil para todo el mundo.

La cantante quiere ser feliz, ha sufrido por amor y por fin ha encontrado a un hombre que se ha convertido en el compañero perfecto.

“Él me ha ayudado a sentirme a gusto conmigo misma, a que me quieran con esa hecatombe que soy y con mis cambios de humor. Eso mola mucho cuando lo encuentras”, le explicó a Bertín Osborne en 2021.

Miguel Sánchez conoció a la artista durante un evento nocturno y enseguida se dio cuenta de que era la mujer que estaba buscando.

“Cuando lo conocí lo primero que escuché fue la voz. Llegué la primera a la cena y lo oí hablar”, desliza la que fue novia de David Bisbal en Canal Sur.

Chenoa desvela el secreto de Miguel Encinas

Miguel se ha convertido en un rostro bastante perseguido, pero él no quiere formar parte del mundo del corazón porque pertenece a otro ambiente.

Trabaja en un hospital y su profesión le exige ser una persona seria y prudente, justo dos características que posee. La exnovia de Bisbal ha desvelado el gran secreto del médico y ahora todo el mundo sabe cómo es en la intimidad.

La cantante hubiera estado encantada de tener hijos con Miguel Sánchez, pero sus problemas de salud no se lo han permitido. Esto no ha supuesto ningún trauma para ella porque su novio le ha ayudado a comprender que hay problemas que no tienen solución.

La artista ha desvelado cómo se comporta su futuro marido cuando nadie les ve.

“Es muy reservado, muy tranquilo, muy respetuoso y tiene una conversación fantástica. Somos tranquilos a la hora de estar en casa, a mí me gusta escuchar la radio o leer porque soy una tía muy tranquila”.