Kiko Matamoros confiesa que han dejado de verse porque ya no se quieren

Kiko Matamoros está atravesando una etapa complicada por culpa de dos mujeres. Por un lado, por su hija menor, que no quiere saber nada de él y por otro, por Makoke, su ex, que le ha hecho unas acusaciones que les llevarán a los tribunales. Y ahora, por si fuera poco, otra fémina de su pasado ha aparecido para hablar y desvelar cuestiones importantes.

Nos estamos refiriendo a Estela Grande, la que fue pareja de su hijo Diego. Joven que ha concedido una entrevista a Outdoor en la que ha dejado claro que ya no hay relación entre ellos porque no se quieren. Y también ha expuesto que si dejó de aparecer en televisión fue por decisión propia.

| EuropaPress

Kiko Matamoros, perplejo ante la entrevista

El colaborador de Sálvame era consciente de que su vástago era feliz al lado de Estela, su mujer. Sin embargo, esta felicidad se rompió cuando ella se convirtió en concursante de Gran Hermano VIP. Y es que allí tuvo un claro tonteo con Kiko Jiménez, que acabó destruyendo la pareja a pesar de haber intentado arreglar las cosas.

Desde entonces, el hijo de Kiko y la influencer no quieren saber nada uno del otro. Pero es que ella, además, tomó la determinación de romper con la televisión, como ha reconocido ahora en la citada entrevista. Ha contado: “Cuando me quiero retirar de la tele en redes me empiezan a decir: 'Claro, no te llaman porque no te quiere nadie'".

| GTRES

"Y yo digo, pues vale, que sepáis que no me afecta porque ha sido una decisión propia”.

Postura que adoptó de la que ha reconocido estar muy orgullosa: “Me ha beneficiado muchísimo, tanto a nivel personal como profesional y, sobre todo, mental. Psicológicamente estoy mucho mejor, más tranquila y más feliz. Creo que he encontrado un sitio donde estoy a gusto fuera de la tele, que son las redes sociales y la moda, que me apasiona”.

| EuropaPress

Precisamente sobre la pequeña pantalla ha afirmado que “es un arma de doble filo. Te puede dar muchísima exposición, pero en mi caso he podido coger todo lo bueno que me ha dado esa exposición. Me lo he quedado y luego me he ido corriendo”.

Eso sí, ha dejado de manifiesto que no se arrepiente en absoluto de su pasado en Telecinco.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Kiko Matamoros descubre cómo es su vida actual

El padre de Diego Matamoros ha visto que Estela Grande ha aprovechado la entrevista para dejar de manifiesto el buen momento del que disfruta ahora. Así, a nivel laboral, está centrada en su labor como influencer, gracias a la cual ha confesado que “estoy estable económicamente, pero trabajo mucho y le dedico mucho tiempo”.

A nivel personal, ha confirmado que sigue muy bien con su novio Juan: “Vivimos juntos y somos una pareja estable. Estoy muy feliz porque tengo esa estabilidad personal que siempre he querido”. Tanto es así que ha expuesto que incluso no descarta el poder tener un hijo con su chico, pero no ahora, sino mucho más adelante.

Kiko asimismo ha podido ver que su exnuera tiene muy claros sus planes de futuro. Sí, porque ha afirmado que, además de comprarse una casa, quiere “seguir creciendo en la moda, no me quiero alejar de ella. Aunque siempre he estado delante de las cámaras, si algún día tengo que estar detrás pues tampoco me importaría, porque yo quiero quedarme”.