Gema Aldón desvela quién es el padre de su hija y causa impacto

Gema Aldón se volvió a sentar este miércoles en un plató de televisión y en este caso volvió a elegir un programa de La Fábrica de la Tele como Sálvame Naranja.

Gema Aldón, que ha sido una de las grandes protagonistas en toda la crisis matrimonial entre su madre, Ana María Aldón, y José Ortega Cano, ha hablado muy claro.

Y lo ha hecho, en este caso, acerca de un tema sensible que le atañe a ella especialmente. Los rumores sobre ciertos temas relacionados con los supuestos malos hábitos del padre de su hija han sido sacados a colación en el programa de ayer.

Gema habla sin tapujos del padre de su hija y niega los sucios rumores

Lo cierto es que Gema Aldón, ni corta ni perezosa como siempre es habitual en la sanluqueña cuando pisa un plató de Telecinco, negó la mayor.

Defendió al padre de su hija después de que algún colaborador del programa insinuase que el desconocido padre de la menor tenía adicciones.

| Telecinco

El caso es que Ortega Cano no quería que este hombre se juntase con su hijo, José Fernando, porque le podía perjudicar gravemente. Recordemos que el colombiano sufrió hace tiempo problemas de adicciones y por ello ingresó en varios centros de desintoxicación desde que era muy joven.

Gema ha frenado en seco estas informaciones y ha asegurado que el padre de su pequeña es un chico normal. Y que en ningún momento ha tenido esas adiciones por las que tendría miedo el torero, hace ya muchos años.

Gema se encuentra con Rociíto por primera vez

Además de hablar claro sobre ese asunto y del inminente divorcio de su madre con Ortega, la joven tuvo la oportunidad de saludar a Rociíto. Esta se encontraba en plató minutos antes de acudir al Teatro Nuevo Alcalá para leer unos fragmentos del nuevo libro de Jorge Javier Vázquez, Antes del olvido.

| Telecinco

Antes de irse, Rociíto tuvo a bien darle un cariñoso beso en la mejilla a Gema Aldón y departieron en directo de una forma francamente cercana.

Después de la presentación, Adela habló de José Ortega Cano delante de las dos y se refirió a él como "esa persona que tenéis en común". Eso sí, Rocío cortó rápidamente a Adela para espetarle que "no tenía nada en común con él, solo es el padre de mis hermanos, pero no tengo nada que ver con él".

Mientras, Gema Aldón, que permanecía atenta a las palabras de Rociíto, hablaba así sobre su padrastro. "Es el padre de mi hermano. A Rocío me la creo totalmente, he vivido ahí, sé lo que pasa y lo que ha pasado y sé los problemas que ha tenido".

La hija de Ana María Aldón habla claro de Ortega Cano

En un momento dado, Rocío ha recordado que el Ortega que ella conoció cuando estaba casado con su madre, no es el mismo que ha conocido Gema.

Ante ese apunte, Gema respondió de esta forma. "Totalmente. Gracias a Dios me ha tocado conocer a otro José. Lo que cuenta Rocío me cuadra perfectamente, en la familia de mi madre ha habido personas con este problema", sostenía.

"No lo he vivido en casa de mi madre, pero lo ha vivido por parte de otras personas (el padre de Ana María Aldón). No he ahondado en el problema, otra cosa es que se comente", continuaba.

Antes de acabar la charla, Rocío puntualizaba lo siguiente. "Cuando José empieza con Ana María es después del accidente. Y creo que ese problema ya no lo tiene, o no sé qué pasa con él". Según el diestro, este empezó a beber cuando se quedó viudo, pero Rociíto afirma que estos problemas vienen de muchos años atrás, y todo ello lo sufrió su madre en vida.