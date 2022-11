Ana Rosa Quintana anuncia que se va de la tele por una razón de peso

Ana Rosa Quintana ha vuelto a desaparecer de la pequeña pantalla. Así es, después de regresar definitivamente el pasado 10 de octubre a El programa de Ana Rosa, tras varios meses ausente debido al cáncer de mama que padecía, nadie se esperaba que la periodista volviera desaparecer.

Asimismo, sucedió en el día de ayer, 9 de noviembre, cuando la 'Reina de las mañanas' decidió ausentarse en el Club Social del espacio matutino. Desde luego, un momento que hizo saltar todas las alarmas porque, en un inicio, todos los telespectadores pensaron que era por cuestiones de salud.

No obstante, antes de que se generara polémica, la misma Ana Rosa Quintana quiso aclarar el verdadero motivo por el que iba a irse de forma repentina de su programa.

| Mediaset

Ana Rosa Quintana, obligada a abandonar su programa

Sin duda alguna, menuda semana se está marcando el formato matutino, ya que no solo Ana Rosa Quintana se marchó antes de hora, sino que su compañero, Joaquín Prat, tampoco acudió a su puesto de colaborador.

Lo cierto es que respecto a este último, fue la misma empresaria quien desveló la causa real de que su amigo no acudiera a El programa de Ana Rosa. "Y ahora les dejamos con Ya es mediodía. Se habrán dado cuenta ustedes que Joaquín Prat se ha cogido unos diítas, que necesitaba descansar, muy merecidos", decía sin querer entrar en más detalles.

De modo que el amigo de la presentadora habría necesitado recargar pilas para volver, nuevamente, con más fuerza que nunca a ambos espacios. Eso sí, tras conocerse que el periodista no iba a venir por unos días, nadie se esperaba que otro colaborador siguiera su mismo camino.

Asimismo fue el caso de Ana Rosa Quintana. Y es que en un primer instante todo parecía indicar que el formato matutino marchaba de forma habitual, ya que la madrileña se encargó de conducir la sección de política y la mesa de sociedad, como suele hacer día tras día.

Sin embargo, cuando llegó el turno de pasar al Club Social, que también lo presenta la empresaria, Ana Rosa Quintana sorprendía a todos los presentes con un inesperado anuncio. Fue en ese preciso momento en el que explicó que debía marcharse y que iba a ser la misma Patricia Pardo quien iba a dirigir la sección durante el día.

Como era de esperar, nadie se imaginaba que esto fuera a suceder. Por ello, antes de que se empezara a generar polémica, la 'Reina de las mañanas' explicó la verdadera razón por la que debía ausentarse.

"Hoy te dejo sola Patricia, sola ante el peligro", empezaba diciendo con tono de humor. "Tengo asuntos personales", era lo único que revelaba. De manera que Ana Rosa Quintana no quiso entrar más en detalle y explicar en profundidad de qué se trataban dichos asuntos.

Pero lo cierto es que podrían estar relacionados con su estado de salud, pues, es preciso recordar que la periodista todavía tiene que acudir a alguna que otra revisión médica. Sea como fuere, en el día de hoy, 10 de noviembre, Ana Rosa Quintana ha vuelto a retomar con normalidad su puesto de conductora de El programa de Ana Rosa.

| Telecinco

Así fue el regreso de Ana Rosa Quintana

Por otro lado, justamente, el día de hoy, 10 de noviembre, es una fecha muy especial para la misma Ana Rosa Quintana. Y es que hace un mes, la 'Reina de las mañanas' regresó, tras once meses alejada, a su querido espacio.

Sin duda alguna, fue un momentazo no solo para la propia protagonista, sino también para toda la televisión española. "Se me ha hecho muy largo", decía. "Tengo una deuda eterna por el inmenso cariño que me ha llegado de ustedes", agradecía públicamente.

"Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido, el cariño que he recibido por la calle, por WhatsApp, y sobre todo muchísimo amor de mi marido, mis hijos y mis amigas, sin ellos hubiese sido todo más duro", revelaba. "Milagro es que yo, hoy, esté aquí. Bienvenidos", zanjaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón