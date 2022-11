Kiko Hernández reconoce que a Fran Antón le han ofrecido dinero para dejarle

Kiko Hernández era uno de “los intocables de Sálvame”, como llaman al grupo de colaboradores que están protegidos por la dirección. Ha dejado de serlo de una forma abrupta y en muy poco tiempo se ha situado en el centro de la noticia por varias polémicas. La que menos le importa es la que se ha originado por su amistad con Fran Antón, uno de sus compañeros de teatro.

Kiko Hernández conoce perfectamente cómo funciona el negocio y sabe que están insinuando que Fran es su novio, pero no es verdad. Asegura que no tendría problema en admitirlo, pero garantiza que en esta ocasión los investigadores de Sálvame se han equivocado. Promete que entre ellos no hay más que una amistad y reconoce que tienen en común un proyecto especial.

Kiko ha explicado que Fran es el director de su nueva obra de teatro, la primera que va a producir él. Pasan mucho tiempo juntos por motivos laborales, pero garantiza que ambos están solteros y que no tienen interés en ser novios. Jorge Javier Vázquez ha parado Sálvame para hacerle una pregunta en tono jocoso: “¿Os han ofrecido ir a La Isla de las Tentaciones?”.

Kiko ha dejado sin palabras al presentador al responder: “quítate lo de tentaciones”. El impacto ha sido tal que no ha tenido más remedio que contar lo que estaba pasando: les han propuesto estar en Supervivientes 2023. Según ha contado, primero le han ofrecido dinero a Fran Antón para cerrar el contrato y después a él, pero no hay nada cerrado.

Hernández sabe que si su amigo se va a la isla tendrá que dejarle, se separarán durante un tiempo y últimamente están mucho juntos. Le echará de menos, pero quiere “que haga lo que quiera” porque sabe que es una buena oportunidad. Debe decidir él y de momento ha rechazado la oferta, aunque todavía no hay nada cerrado.

Kiko Hernández podría irse un tiempo

Kiko ya sabe que Fran Antón no le va a dejar, no se siente cómodo delante de las cámaras y no estará en Supervivientes. Pero el colaborador está pensando su respuesta, dice que es el primer año que puede ir y quizá acepte. El problema es que tiene mucha responsabilidad y va a estar sometido a mucha presión, de ahí proceden sus dudas.

Hernández tiene claro que marchase una temporada es una buena oportunidad, pues los últimos meses están siendo complicados. Sálvame está resurgiendo, pero lo está haciendo gracias al contenido que genera la vida privada del madrileño. Primero le acusaron de ser “un cara dura” en Instagram, después de tener deudas y ahora hablan de sus supuestas relaciones amorosas.

El exconcursante de Gran Hermano no tiene miedo porque juega con una herramienta fundamental: la verdad y la sinceridad. No ha mentido en ningún momento, de hecho ha roto su amistad con Belén Rodríguez para demostrar su indignación. La periodista le ha acusado de ser “un moroso” y “un deudor”, algo que él no tolera porque no se corresponde con la realidad.

Kiko Hernández se sincera como nunca

Kiko está cansado de explicar siempre lo mismo y ha tomado una decisión: no va a seguir esforzándose. Parte del público cree que Fran Antón es su novio, pero le da igual. Lo único que quiere es dejar claro que él no está detrás de esta historia, como insinúan sus detractores.

Hernández va a protagonizar una obra de teatro y dicen que está inventándose todo esto para hacer promoción. Belén Rodríguez, su antigua mejor amiga, insinúa que también habla de ella para no contar la verdad sobre su vida sentimental. Todo son rumores y lo único cierto es algo: estamos delante de la estrella de Supervivientes 2023