Joaquín Sánchez, preocupado por su despido y por lo que pasará después

Joaquín Sánchez no es un futbolista al uso. Además de dedicar parte de su vida a entrenar y a disputar sus partidos con el Betis, tiene otro trabajo fuera del ámbito deportivo. Aunque cumple con las obligaciones del equipo que le paga desde hace años, también le encanta el mundo de la televisión.

Prueba de ello es que Antena 3 le ha fichado para presentar un programa en el que está rayando a gran altura cada miércoles.

Sabe que cuenta con la confianza de sus jefes y ya espera que dentro de un tiempo consiga grabar una segunda temporada. Algo que sería buena señal para el deportista andaluz.

El futbolista de El Puerto de Santa María ha cumplido su sueño de tener su propio programa de televisión, Joaquín: El Novato. Y lo cierto es que, de momento, las audiencias que está cosechando el espacio están siendo benévolas con nuestro protagonista de hoy.

Joaquín Sánchez, inquieto por lo que pasará en el futuro

En el último programa, Joaquín Sánchez tuvo a bien invitar para charlar y pulir su faceta de presentador a la mismísima Mercedes Milá.

La periodista catalana fue generosa con él y le dio varios consejos para poder desenvolverse aún mejor de lo que ya lo está haciendo en su faceta de entrevistador.

Fue una charla en la que la comunicadora se abrió en canal de forma sincera. Y después de hablar de lo que ha supuesto su carrera en televisión y su paso por Gran Hermano, se quedó sorprendida por una confesión muy personal de Joaquín.

La catalana presentó una temporada tras otra un reality tan icónico como Gran Hermano, líder de audiencias sin rival. Siempre que la comunicadora catalana llevó las riendas del mismo, las audiencias le acompañaron. Eso sí, después de tantos años, Mila confesó que se "abrasó" en el año 15.

Milá le hace ver la realidad al futbolista del Betis

Y es que ya no sentía curiosidad porque se había convertido su trabajo en una costumbre. Llego a desvelar la invitada de Joaquín que "sintió de cerca los síntomas de la depresión" y es que "iba a trabajar después de estar todo el día llorando". Algo que tenía que frenar de alguna manera y su mejor decisión fue dejar de presentar el programa.

Lo cierto es que tras el GH 16, Milá tomó la decisión de irse y lo hizo para curarse por el bien de su salud mental.

A pesar de que ella pensaba que podría salir sola del atolladero, un día vio a su hermano, el periodista Lorenzo Milá, decirle estas palabras. "Necesitas un psiquiatra, te veo fatal".

"La tele absorbe mucho y a ese nivel que tú tenías más"

Así, Milá le hizo caso y ahora ya ha superado aquella etapa. El futbolista del Betis siguió atentamente su testimonio y este también quiso abrirse en canal compartiendo los miedos que tiene en torno al mundo de la televisión.

"En algún momento yo también necesitaré un psiquiatra, seguro. La tele absorbe mucho y a ese nivel que tú tenías más", ha comenzado reconociendo.

"Tengo muchas dudas por todo, me voy a la cama y pienso en la audiencia. El tema de la audiencia me preocupa. Me preocupa que guste este programa... Soy un novato en esto", ha revelado.

En ese instante, la periodista le ha querido apoyar con unas sentidas palabras. "Eres muy valiente porque hacer esto sin tener ni idea, aunque tengas un buen equipo, es difícil. Tú focaliza a lo que quieres ir. No seas ambicioso", le dedicó Milá.