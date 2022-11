Kiko Hernández confirma a sus dos hijas que ya lo ha hecho

Kiko Hernández ha pasado una semana aciaga tras todo lo que ha 'rajado' de él una de las que consideraba mejor amiga desde que está en televisión.

El asunto del préstamo de los 100.000 euros de Belén Rodríguez a Kiko Hernández se ha ido de las manos. Y por fin el madrileño ha visto la realidad de lo que ha hecho su amiga con él.

Sin duda, el colaborador está más que decepcionado con ella. Después de que saliesen a la luz todos los comentarios que hizo la televisiva sobre el proceder de Kiko y lo mal pagador que era, el tertuliano ha dicho basta.

"Ahora me doy cuenta de que ha ido rajando de mí", sentenciaba este jueves este en el plató de Sálvame. Así, ha confesado que está "destrozado" tras la jugarreta que le ha hecho la que fuera su amiga.

Kiko Hernández ha decidido hacerlo porque no aguantaba más

Tras saber lo mal que habla de él por detrás, este ha reaccionado. Tras escuchar que no se fiaba de él cuando le dejó aquellos 100.000 euros ante notario, Kiko ya no puede más y ha decidido cortar por lo sano.

Ante la pregunta de Adela acerca de si había hablado con Belén para aclarar las cosas o para pedirle explicaciones, este ha sido tajante.

| Mediaset

Después de todo lo que ha salido a la luz, Hernández ha sido franco y decidía no hablar más con Belén Rodríguez.

"Necesito mi tiempo, no tengo ganas de hablar con nadie ni de nada. Ayer Kiko Matamoros me ha contado una serie de cosas que me han dejado bloqueado". Siente demasiado dolor por este asunto y todavía no asimila que su amiga haya ido rajando de él sobre temas muy personales.

"No quiero hablar más con ella"

Kiko siempre sacó la cara por ella hasta que María Patiño soltó la gran bomba sobre este espinoso asunto. La periodista gallega aseguró que el tema del préstamo se lo dijo a 14 personas más, además de a ella.

Una afirmación que coincide con la de Belén Esteban, que se ha desmarcado en rotundo sobre la culpabilidad de haberle contado a todo el mundo el problema económico que tuvo Kiko.

"Lo que ella me contó a mí no lo voy a decir nunca, pero de esta productora te puedo decir que me salen 14 personas. Lo sabíamos casi todos", decía.

| EP

Lo cierto es que todavía hay muchos entresijos que destapar sobre este asunto que ha hundido por completo al bueno de Kiko Hernández.

El golpe moral de su gran amiga del que le costará recuperarse

Según contó esta semana en plató Kiko Matamoros, Belén le pidió al madrileño que le devolviera el dinero antes de que acabase ese año de plazo que tenía el colaborador. Y si lo hizo así de esa forma tan repentina fue porque tenía miedo a no recuperarlo.

Esta confesión de Matamoros ha sido definitiva para Hernández. De confirmarse este hecho, para el tertuliano sería "la hostia más gorda que me podría llevar en estos 20 años que llevo trabajando en la tele", sentenciaba.

A su vez, este confesaba ayer en el plató que siente una gran pena por esta situación y que su decisión es irrevocable. "No hablaré con ella", si bien no la ha bloqueado en WhatsApp ni tampoco ella a él.

"Es muy difícil que esta conversación exista", ha zanjado el asunto el tertuliano, que se mostraba con un gesto serio e impasible, pero la procesión va por dentro en estos casos. Y es que Kiko ha sido traicionado de forma muy sucia por una de las personas en la que más confianza había depositado durante muchos años.