Karmele Marchante confiesa lo que hizo su padre con una pistola

Karmele Marchante ha vuelto a dar que hablar después de ofrecer una entrevista para El Periódico, dónde no deja títere con cabeza y cuenta un capítulo desgarrador cuando era joven.

Con todo, la mítica excolaboradora de Sálvame desveló un episodio muy duro del que ya habló en alguna ocasión. Un asunto por el que ha sido preguntada, relacionado con su padre, en una entrevista que, sin duda, va a dar mucho que hablar.

Lo cierto es que Karmele Marchante está de actualidad después de que haya presentado este miércoles sus memorias, que llevan por nombre No me callo.

Esta periodista de 76 años destapa todas las vivencias personales que ha vivido en más de 50 años de carrera profesional, tanto en medios escritos como audiovisuales.

Karmele deja sin aliento a todos tras confesar lo de su padre

Preguntada por el título de este nuevo libro, la gran enemiga de Sálvame aclara que no se refiere a aquel histórico rifirrafe en Tómbola con Mariñas. "Es un título que me dio un amigo mío que es guionista. Además, prefiero no hablar de Mariñas", ha dicho.

Los motivos que le han conducido a escribir estas memorias son estos. "Lo he escrito, en primer lugar, porque me lo propusieron. Y sobre todo, porque quería reivindicar mi persona frente al personaje creado por la televisión nefasta, la del corazón".

En un momento dado, Karmele habla de su infancia y de lo mal que lo pasó siendo una niña aunque, eso sí, su abuela fue un pilar para ella. "Pasé los 12 primeros años de mi vida con mi abuela. Ella fue la matriarca de la familia, la emprendedora, la lista, la que sacó todos sus negocios adelante, un espejo para mí".

Karmele escribe sus memorias y todos se fijan en el episodio de la pistola

En cuanto a su padre, al que no podía ni ver, Karmele no se corta un pelo a la hora de criticarle. "Con él siempre me llevé muy mal. Hay una frase que me la copié de Angelica Huston, que decía que siempre había batallado contra su padre y su cuerpo. Pues yo, lo mismo".

El momento más delicado de la citada entrevista ha sido cuando le han preguntado por el episodio de la pistola que cogió su padre, apuntando contra ella. "Fue duro pero también una liberación, porque a continuación me marché del domicilio familiar y ya hice vida independiente total, tanto profesional como económica".

En sus memorias, deja claro que a veces le pegaba si la oía hablar en catalán. "Mi padre, que se crió en Salamanca, llevaba muy mal lo del catalán. Algo que no entendí nunca, porque se casó con una catalana", expone la periodista del corazón nacida en Tortosa.

"Es una pena que lo que vea sea esa porquería"

Sobre Sálvame, programa del que ha rajado de lo lindo en varias ocasiones tras su salida hace años, opina de esta forma. "Me da pena porque la España profunda, que es la que lo ve, debería estar motivada por ver otro tipo de entretenimiento televisivo. Es una pena que lo que vea sea esa porquería", ha lamentado.

Por otro lado, hablando de política, siendo ella toda una activista en la lucha por el feminismo, tiene muy claro a quién va a votar en el futuro.

"Me encanta Yolanda Díaz y pienso votarla. Me gustaría que ella fuera la próxima presidenta, primero porque es estupenda y segundo porque es una mujer. Me da pena la actitud de Pablo Iglesias con ella, y la izquierda debería unirse para poder salir", ha sentenciado.