Karlos Arguiñano le explica a su mujer por qué no quiere volver

Karlos Arguiñano es uno de los chefs más conocidos de nuestro país y también uno de los rostros más famosos de la televisión. Y es que desde hace décadas da a conocer sus recetas y trucos de cocina en la pequeña pantalla. Recetas que ahora presenta en un nuevo libro, en cuya presentación ha desvelado el porqué no regresa a Telecinco, donde trabajó varios años.

Ahora está en Atresmedia y no piensa volver a Mediaset por una razón de peso.

Karlos Arguiñano y la llamada inesperada que recibió

El cocinero vasco consiguió un enorme éxito con el programa Karlos Arguiñano en tu cocina, que presentó en Telecinco desde 2004 hasta 2010. Sin embargo, no hubo un acuerdo para renovar su continuidad en Mediaset y acabó marchándose a Atresmedia, donde está desde entonces.

Ahora ha presentado un nuevo libro, Cocina fácil y rico, y con motivo de este lanzamiento se le ha preguntado sobre su andadura en televisión. En concreto, se ha querido saber el motivo por el que jamás regresó a la cadena que le granjeó tanta felicidad en el pasado. Y él ha sido tan claro como siempre.

El Confidencial es el que ha recogido que Karlos ha confesado que hace un tiempo se le puso una propuesta sobre la mesa. En efecto, el mismísimo Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset que está a punto de dejar su cargo, le llamó por teléfono. Lo hizo para pedirle que fuera entrevistado en el programa Mi casa es la tuya, que presenta Bertín Osborne.

No obstante, rechazó de pleno la oferta porque “no puedo ir a Telecinco. Me han invitado a ir a muchos sitios, pero a otras cadenas no puedo ir. Incluso a las mías, Antena 3 y La Sexta, a veces digo que no”.

De esta manera, ha dejado de manifiesto que tiene un contrato férreo con Atresmedia que, por el momento, continúa adelante. Contrato que le impidió caer en la 'tentación' que el italiano le ofreció y por la que se habría embolsado una jugosa cantidad de dinero.

Karlos Arguiñano desvela la clave de su éxito

El chef más conocido de la televisión ha hablado además de cuál es el motivo por el que lleva tantos años triunfando ante las cámaras. Y al respecto ha afirmado que “nunca llevo nada apuntado, siempre ha sido así, es mi estilo. Llevo 4.000 horas hablando sin que nadie me pregunte nada”.

“Además, hay veces que meto la pata y me pongo a cantar. Canto cuando se me olvida lo que estoy haciendo y con todo esto todo el mundo dice: 'Este es la hostia, se ha vuelto loco'. Pero me sale supernatural”.

Después de tantos años trabajando se ha querido saber si todavía no pasa por su cabeza el dar el paso de jubilarse. En este sentido, ha manifestado: “Yo creo que está llegando la hora. Pero si Biden es capaz de ser el presidente de los Estados Unidos, yo seré capaz de hacer una sopa de ajo o una tortilla de patatas”.

Vamos, que aunque se le ha planteado el colgar el delantal, hay Arguiñano todavía para rato. Un Arguiñano que sigue tan apegado a la realidad como siempre y que no duda en opinar sobre los temas de actualidad que nos preocupan a los ciudadanos de a pie. Así, al respecto de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha expuesto que “me preocupan los muertos y el hambre y el frío que van a pasar”.

“Que todo el mundo sepa que con un kilo de legumbres comen diez personas”.