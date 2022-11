Alejandra Rubio confirma que Terelu no aprueba su embarazo

Alejandra Rubio se acaba de enterar de que su madre no está dispuesta a tener nietos tan pronto. Y es que, tras las últimas declaraciones públicas de Terelu Campos, todo apunta a que no está de acuerdo con que su hija se convierta en madre a día de hoy.

Desde que comenzó su carrera profesional dentro de la pequeña pantalla, los rumores de embarazo no han dejado de rondar en torno a la nieta de María Teresa Campos.

En más de una ocasión, Alejandra Rubio no ha tenido ningún problema en hablar sobre su posible futura maternidad. De hecho, durante una de sus intervenciones en el ya desaparecido Viva la vida, la influencer compartió con toda la audiencia de Telecinco qué nombre le pondría a su hijo.

"Nicolás me gusta, pero... Tadeo si es niño y Lola y Ginebra, también me gustan", aseguró la tertuliana de Mediaset España, apuntando a que todavía es "muy joven" para ser mamá.

Ahora, el tema de su maternidad ha vuelto a salir a la luz y todo gracias al último anuncio que ha hecho una de sus amigas. Hace unos días, Zayra Gutiérrez anunció a través de Instagram que está esperando un hijo junto a su actual pareja.

"Estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora […] No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita".

Tras hacerse pública esta inesperada noticia, ha sido la propia Terelu Campos la que ha querido pronunciarse públicamente acerca del futuro embarazo de su hija.

Alejandra acaba de confirmar lo que ya suponía en relación con su maternidad. Y es que, hace unos días, su madre aseguró ante las cámaras de Europa Press que no está preparada para ser abuela.

"Señora, Terelu. Buenas noches", le dijo el reportero, provocando las carcajadas de la presentadora de Sálvame y su amiga. "¡Uy, señora Terelu! Por favor, Sergio", le respondió la periodista entre risas.

"Te falta llamarme abuela", aseguró la televisiva a continuación, sin esperarse la pregunta que su compañero de profesión estaba a punto de formularle. "¿Ser abuela no te lo planteas, ¿no?".

"Bueno… la mato", dijo la madre de Alejandra Rubio, mientras la señalaba con la cabeza. "No solo no me lo planteo, sino que la mato".

Además, Alejandra Rubio se pudo enterar de todos los detalles sobre la actual relación que mantiene su madre con la presentadora, Arantxa de Benito. Y es que, a pesar de que han sido grandes amigas, todo apunta a que su amistad no está pasando por el mejor momento.

"Yo entiendo a Arantxa perfectamente. Siempre he tenido una buenísima relación con ella, pero no sé qué ha pasado en los últimos tiempos...", aclaró la presentadora de Sálvame, antes de asegurar que la última vez que la llamó por teléfono, no se lo cogió.

"¿La echas de menos?", le preguntó el reportero de esta agencia de noticias. "No es una cuestión de echar de menos, es que… Nuestras hijas han nacido casi todas en el mismo año, es muy gracioso. Un grupo de mujeres del mundo público, hemos tenido a nuestras hijas seguidas".

Aun así, la madre de Alejandra Rubio aseguró que entiende la postura de Arantxa en relación con el embarazo de su hija, Zayra Gutiérrez.

"Yo ahora me llevaría un disgusto si Alejandra se quedara embarazada en este momento, porque creo que las que somos madres sabemos lo complicado que es tener un hijo. Una vez que está ahí, el apoyo tiene que ser total".

Finalmente, Terelu Campos quiso mandarle un mensaje de cariño a la hija de Guti. "Yo a Zayra la tengo mucho cariño y lo que quiero es que sea feliz, que esté bien, que el embarazo vaya bien y que lo disfrute, pero con responsabilidad".