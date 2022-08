Julio Iglesias admite que Miranda se ha quedado una fortuna después de la separación

Julio Iglesias lleva demasiado tiempo en el punto de mira porque ciertos medios están dudando de su estado de salud. El periodista Diego Arrabal publicó una fotografía que hizo saltar todas alarmas y desde entonces los rumores no han cesado. El cantante ha visitado un hospital americano por motivos que se desconocen, aunque hay algo evidente: está bien acompañado.

Julio Iglesias, según la información que maneja el programa Socialité, lleva una vida completamente independiente a la de su mujer. Miranda Rijnsburger también es un personaje público, pero intenta apartase de su marido para no llamar la atención. Tiene su propia carrera y no quiere la fama del cantante ensombrezca sus méritos, que son muchos.

Julio, siempre siguiendo los datos aportados en Telecinco, pasa gran parte del verano separado de su mujer. No hay ningún problema entre ellos, pero supuestamente viven en casas distintas porque tienen rutinas que son incompatibles. El ex de Isabel Preysler invierte demasiado tiempo en sus cuidados personales y siempre que puede se escapa a España, sobre todo en época estival.

Julio tiene claro que Miranda no quiere aprovecharse de su dinero, entre otras cosas porque ella ha querido separar los patrimonios. Según el diario La Razón, la holandesa ha amasado una gran fortuna y todo ha sido gracias a su talento empresarial. Es propietaria de una mansión que todos los medios piensan que es de su marido, pero realmente es de su propiedad.

Iglesias sabe que la separación económica ha beneficiado a ambas partes, es un gesto que les permite obrar con mayor libertad. También podríamos hablar de una separación física, pues el matrimonio pasa mucho tiempo en países diferentes. El cantante le gusta disfrutar de Marbella en verano, por eso viaja a Málaga y pasa tres meses alejado del ruido mediático.

Julio Iglesias conoce el secreto de su mujer

Julio es consciente de que la prensa está equivocada: Miranda no le necesita para ganar dinero, ella tiene sus propios negocios. Según ha salido publicado, “tiene una entidad con un patrimonio neto de 5,5 millones, dos menos del que tenía antes de la pandemia”. Algunos periodistas caen en otro error bastante común: decir que la holandesa fue modelo.

Miranda Rijnsburger se subió a las mejores pasarelas, pero esta faceta solamente se extendió un año. Se dio cuenta de que era un empleo que se le quedaba corto y empezó a coquetear con otros negocios. Actualmente es una de las empresarias con más éxito de Estados Unidos, país donde vive desde hace mucho tiempo.

Iglesias puede presumir de tener a su lado a una mujer independiente, nunca le ha pedido ayuda y siempre ha estado a su lado. Se ha especulado mucho con una supuesta crisis, pero los rumores no han llegado a buen puerto y los hechos hablan solos. La pareja está atravesando un momento espléndido, después del verano se reunirán en Miami para recuperar el tiempo perdido.

Julio Iglesias está molesto y quiere tomar medidas

Julio es uno de los artistas más valorados de España, pero no quiere residir en el país porque no se siente bien tratado. Han puesto en duda su estado de salud y eso le ha dolido, pues considera que es un aspecto que pertenece a su privacidad. Ha tomado medidas: se instalará en Miami para siempre, no tiene intención de regresar a la tierra que le vio nacer.

Iglesias se ha ganado a pulso el respeto de los medios, aunque es imposible omitir su presencia en ciertas circunstancias. Siempre que se habla de él se hace desde el máximo respeto porque él, pese a su enfado, entiende el trabajo de la prensa. Ahora que su situación sentimental está clara todo será mucho más sencillo.