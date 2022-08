Irene Rosales ve cómo su hermana confiesa el problema familiar tras morir su padre

Irene Rosales no ha tenido una vida fácil. En más de una ocasión, la mujer de Kiko Rivera ha confesado públicamente alguno de los conflictos con los que ha tenido que lidiar desde que era muy pequeña.

Con tan solo ocho años de edad, la excolaboradora de televisión ya tuvo que vivir, en sus propias carnes, lo que era lidiar con una dura enfermedad. Y es que, desde que su padre cayó enfermo, toda la familia tuvo que luchar para salir adelante.

Por eso, su hermana Mari Tere no se lo pensó dos veces a la hora de demostrarle su amor y apoyo ante toda España. El pasado mes de julio de 2021, la esposa de Kiko Rivera acudió al plató de Volverte a ver para recibir un mensaje muy especial.

Pero lo que menos se esperaba Irene Rosales era que, después de haber perdido a sus dos padres en menos de dos años, Mari Tere hiciera público la disconformidad familiar por la que están pasando.

Un familiar de Irene Rosales lo cuenta todo

Mari Tere sabe lo importante que era su madre para ella, por eso, no quiso dejar pasar la oportunidad para poner en valor todo el esfuerzo que hizo la extertuliana durante todos estos años.

"Irene se ha desvivido por su madre. Para ella, su madre era sus pies y sus manos y lo ha dejado todo por ella", dijo Mari Tere, muy emocionada mientras el programa emitía un vídeo de toda la familia.

"Tengo que decir que todo lo que habéis dicho en el vídeo, todo lo que he sufrido y hecho, lo repetiría una y mil veces. Ella es mi madre, es quien me ha criado y se lo tengo que agradecer todo a ella", aseguró Irene Rosales con lágrimas en los ojos.

"No hay mejor sorpresa que esta, porque es mi hermana y se lo debo todo. Somos una piña y estamos todos a una. Para mí, Mari Tere es mi madre y mi padre también", apuntó la mujer del Dj, sin poder evitar llorar.

Después de asegurar que "siempre has sido una luchadora" y que "papá y mamá están muy orgullosos" de ella, Mari Tere quiso compartir con la audiencia de Volverte a ver cómo era Irene Rosales de niña.

"Irene era una niña muy alegre, muy simpática, una niña feliz", contó Mari Tere. "Es verdad que con el tiempo he ido perdiendo parte de mi alegría, pero porque me he ido dando cuenta de las situaciones. Ya se recuperará", matizó la colaboradora de la cadena.

Muy a su pesar, la esposa de Kiko Rivera no tiene muchos recuerdos previos a la enfermedad de su padre. Y es que, con tan solo 8 años, los problemas se instalaron en su casa.

"Tengo pequeños recuerdos de cuando mi padre no estaba enfermo, pero no muchos. Sé que he sido feliz, no me ha faltado de nada, nunca. No he sido una niña caprichosa. En ese aspecto, se lo he puesto bastante fácil a mis padres".

Por eso, lo que más desea es que sus hijas no tengan que pasar por una situación parecida. "Yo quiero que mis hijas tengan esa figura paterna. Lo de mi padre fue muy radical en toda la familia".

"Nos afectó económicamente, en casa, a mí me cogió con 9-10 años y me cambió todo. No sé lo que es que mi madre me lleve a un cine, pero nunca se lo echaré en cara ni nada. Mis padres han hecho cosas con mis hermanos mayores que conmigo no, pero es normal", lamentó Irene Rosales a continuación.

"Lo que a mí me tocó vivir con esa edad no les tocó a ellos, pero agradecida porque gracias a ellos he aprendido mucho".