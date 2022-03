Julia Otero da la última hora sobre su estado de salud

Julia Otero sigue luchando contra el cáncer de colon que le diagnosticaron a principios del año pasado. La locutora se reincorporaba a su trabajo en Onda Cero el pasado 10 de enero, ya recuperada de la enfermedad.

Julia, demostrando una fortaleza y optimismo dignos de admirar, se retiraba serenamente de su puesto de trabajo contando su diagnóstico. Desde el momento en el que conmovió a España con la noticia, se ha dedicado a luchar serena pero incansablemente contra la enfermedad a la que parece que ha vencido.

Así pues, este 2022 volvía a hablar para todos los españoles desde su estudio radiofónico. Tras haber finalizado su tratamiento de quimioterapia, anunciaba que había vencido la enfermedad y que podía empezar de nuevo a hacer vida normal.

| Antena 3

Eso fue en enero y ahora ha reaparecido para dar nuevas noticias sobre el cáncer de colon.

Julia cuenta las novedades sobre su tratamiento

La periodista ha centrado sus esfuerzos durante estos dos últimos meses en trabajar. Puesto que como ella mismo explicó, sus prioridades han cambiado, ha dejado bastante desatendidas sus redes sociales.

"Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí... y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos", explicaba.

Ahora ha reaparecido en Instagram confesando que "hace semanas que no entro por aquí".

Aprovechaba para dar las mejores noticias sobre su enfermedad. "Mi control de marzo salió perfecto. Otra meta volante"

La gallega cerraba este escueto, pero positivo mensaje con la frase "tres meses más de salud, radio y vida. Besos a toda la buena gente". La publicación se acompañaba de una sonriente julia sentada en su estudio radiofónico.

Buenas noticias que Julia coge con reservas. Tal y como explicaba tras su regreso al trabajo: "He superado el cáncer aunque todos sabemos que es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena".

La entereza de Julia Otero frente a la enfermedad

La presentadora de 61 años ha demostrado una gran entereza durante los meses en los que ha luchado contra su enfermedad. Seguir minuciosamente las recomendaciones e indicaciones médicas, largos paseos por la naturaleza y mucha fortaleza mental han sido claves para su pronta recuperación.

Otero volvía emocionada a dirigirse a sus espectadores el 10 de enero, como la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas.

"Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día", puso en sus redes sociales antes de empezar.

Durante estos meses, Julia ha estado tan incisiva y directa como siempre. No obstante, la vida le ha cambiado tras la lucha contra el cáncer, que se le diagnosticó tras un control rutinario. Ella misma ha contado que han cambiado sus prioridades y que las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante todo este tiempo le han sido de gran ayuda.

"Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. Como para no curarse".

El segundo cáncer que Julia logra superar

Julia Otero ya se enfrentó a otro cáncer entre los 19 y los 24 años. Entonces se trató de un tumor abdominal por el que tuvo que pasar por quirófano en varias ocasiones. Por suerte en aquella ocasión también se curó.

Casada con Ramon Pellicer, con quien estuvo seis años, Julia rehizo su vida junto a su pareja actual, con quien ya lleva más de 30 años de relación. Se trata de Josep Martínez, médico y jefe del servicio de Urgencias Domiciliarias en el Hospital de Barcelona. Con él ha tenido su única hija, Candela, que también se dedica a la medicina.