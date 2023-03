Don Juan Carlos, de luto: fallece Cristina, su amiga íntima

Juan Carlos, el rey emérito español, está de luto después de conocer cómo una de sus amigas más íntimas ha fallecido hace unas horas. Ha muerto víctima de un cáncer contra el que peleaba desde hace tiempo.

Juan Carlos se ha quedado helado tras la noticia del fallecimiento de Cristina Macaya, a los 77 años. Y es que ha sido una figura muy importante para Juan Carlos y una de las mujeres más notorias de la isla de Mallorca.

En la citada isla conoció hace años a Juan Carlos y con este mantenía una relación sólida desde hace décadas. Esta mujer fue presidenta de la Cruz Roja durante 11 largos años y era colaboradora de Proyecto Hombre.

Juan Carlos está roto tras la muerte de su amiga

Sobre ella, también podemos reseñar que era una grandísima amiga de Marta Gayá, mujer con la que se relacionó a Juan Carlos en alguna ocasión.

Ella fue una de las mayores defensoras de Juan Carlos cuando le forzaron a irse de España para pasar sus últimos años en Abu Dabi.

| Trendings

“A Juan Carlos lo conozco desde pequeña y no me importa que digan que me he ido con él. Lo que están haciendo es masacrar a una persona que dio apertura a España”, decía en su día.

“Esa rubia a la que no conozco (Corinna Larsen) le ha hecho mucho daño. Pero España sería cateta si Juan Carlos no hubiese hecho muchas cosas, créeme”, confesó en un periódico de tirada nacional.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas de la Familia Real en WhatsApp

Juan Carlos sabe lo importante que ha sido en su vida

Hay que comentar que se casó tan solo en una ocasión con el empresario Javier Macaya y con este tuvo a cuatro hijos: Sandra, Cristina, Javier y María.

Eso sí, su matrimonio no fue la única gran relación que tuvo y es que con Plácido Arango estuvo nada menos que 17 años.

Plácido era un empresario mexicano y fundador del Grupo Vips, que perdió la vida hace apenas tres años.

| Mediaset

“Yo solo estuve casada una vez. Plácido y yo nos llevábamos muy bien, sabíamos darnos nuestro espacio. Los amores no tienen que ver con mi vida, a mí no me cambian ni me gusta estar casada”, aseguró.

🔴 Bárbara Rey hace una nueva confesión sobre la intimidad de don Juan Carlos

La íntima amiga de Juan Carlos era de padre gallego y madre sevillana y especialmente le gustaba de forma la cultura.

Por si fuera poco, el arte le apasionaba por completo y poseía una gran colección de obras de arte en su casa. Todos los que la conocían decían que era “una mujer discreta, muy generosa y amiga de sus amigos”.

En 2006 recibió el premio ‘Women Together’

Allá por 2006, la amiga de Juan Carlos fue premiada con uno de los galardones de Naciones Unidas que demuestra la categoría humana de la fallecida.

| Instagram

Le otorgaron el premio ‘Women Together' a colación del trabajo que realizó para que las condiciones de vida de las mujeres encarceladas con hijos fuesen notablemente mejores.

Ella vivía en Madrid, pero también lo hacía a caballo entre Nueva York y París, aunque su querida Mallorca siempre fue su debilidad. Decía hace un tiempo la amiga íntima de Juan Carlos que de la isla mallorquina siempre le atraía “su belleza, la calidad de vida y su gente”.

Y es que lo que han visto sus ojos en su finca de Es Canyar no ha sido moco de pavo. Por allí han pasado desde presidentes americanos, como Bill Clinton y su familia, hasta los duques de Kent. Y también artistas como Miguel Bosé, celebrities como Isabel Preysler o diseñadores como Valentino.