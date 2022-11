José María Almoguera vuelve a ver a su madre y pasa lo que le daba tanto miedo

José María Almoguera era el miembro más discreto del clan Campos, pero han sucedido una serie de eventos que han cambiado esta tendencia. Carmen Borrego anunció en la portada de Lecturas, su revista de cabecera, que estaba esperando su primer hijo. En un primer momento Almoguera iba a participar en este negocio, pero después cambió de opinión y le dio órdenes a su madre.

José María Almoguera le pidió a Carmen que no hablase, el problema es que el contrato ya estaba firmado. La colaboradora no pudo echarse atrás y está pagando con creces las consecuencias: lleva un tiempo sin hablar con su pequeño. Almoguera ha vuelto a ver a su madre a través de la pequeña pantalla y ha pasado lo que tanto miedo le daba: está tocada.

José María ha rechazado varias ofertas porque no está interesado en salir en televisión, a pesar de que en su momento trabajaba en Telecinco. Lo hacía detrás de las cámaras, al lado de Emma García, por eso la presentadora guarda un bonito recuerdo suyo. Pero no todos hablan bien del joven, hay quien dice que tiene mucho temperamento.

José María, según han contado en Sálvame, se presentó en el plató del programa y tuvo un fuerte encontronazo con el director. Estaba a punto de casarse y el citado espacio se propuso algo: destrozar la exclusiva que había vendido. Supuestamente había 60.000 euros en juego y el primo de Alejandra Rubio no estaba dispuesto a perder el dinero.

Almoguera quiso dar un paso adelante y convertirse en personaje, pero ahora reniega de la prensa y no quiere hablar con nadie. Le incomodan los reporteros y le incomoda que Carmen Borrego hable de él en Sálvame, por eso están distanciados. Él ha vuelto a verla, pero gracias a Telecinco porque llevan bastante tiempo sin sentarse en la misma mesa.

José María Almoguera podría haberse precipitado

José María, según la opinión de Alejandra Rubio, no conocía lo suficiente a su actual mujer: Paola Olmedo. La esteticista se ha convertido en la gran rival de Carmen Borrego y ahora no hay marcha atrás. La única solución es que mantengan una conversación y lleguen a un acuerdo, aunque este pacto no será nada sencillo.

Almoguera va a ser padre y no quiere que el bebé esté en boca de todos, por eso ha tomado distancia con la prensa. Al dar este paso se ha distanciado de su madre, quien está muy preocupada porque no sabe cómo recuperarle. Siguiendo los datos publicados en Informalia, la hermana de Terelu Campos está reviviendo una de sus peores etapas.

El marido de Paola Olmedo se posicionó al lado de su padre cuando Carmen decidió firmar los papeles del divorcio. Supuestamente estuvieron un tiempo sin hablarse porque Francisco, exmarido de la colaboradora, manipuló a su hijo. Borrego no quiere volver a pasar por lo mismo y está dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerse.

José María Almoguera ha cortado la relación

José María tenía una relación fantástica con su prima Alejandra, pero desde que pasó todo lo de Paola no han vuelto a hablar. Ha sucedido lo que tanto temía: las Campos se han movilizado y todas se han posicionado en su contra. Terelu ha sido la primera en alzar la voz para dejar claro que no va a tolerar más injusticias.

Almoguera ya no trabaja en Telecinco, así que no tiene ningún compromiso con la cadena ni con la crónica social. Por eso quiso que su mamá rompiera el contrato con Lecturas, pero eso era algo que no podía hacer. Borrego colabora mucho con la revista y necesita tener buena relación con el medio.