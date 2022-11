Patricia Cerezo ya sabe qué es lo peor de estar cerca de Ramón García

Patricia Cerezo es una de las personas que mejor conocen a Ramón García y sabe qué es lo peor y lo mejor de trabajar con el presentador de televisión. Y es que, si hay algo que le caracteriza, es su responsabilidad y profesionalidad ante las cámaras.

Aunque ahora no aparece en ningunas de las principales cadenas de televisión españolas, lo cierto es que, durante casi 10 años, fue la estrella indiscutible del verano. En 1993, TVE confió en el bilbaíno para presentar uno de los concursos más importantes de la historia de nuestro país, El Grand Prix.

Verano tras verano, el exmarido de Patricia Cerezo llegaba a los hogares de todos los españoles con sus míticas competiciones entre dos de los pueblos de nuestra geografía.

Durante todo este tiempo, 'Ramontxu' consiguió alcanzar una gran popularidad, pero, como era de esperar, esto trastocó la vida de su familia.

"Él era una persona muy mediática. Quisimos tener privacidad e intimidad por nuestras hijas y la única manera era tener una vida tranquila y un perfil mediático bajo", confesó Patricia Cerezo durante una de sus últimas apariciones públicas.

"Ahora, Ramón está en una etapa más tranquila, pero antes no podía ni pisar la calle. Fue una decisión meditada y acertada".

Sin embargo, también le ofreció la oportunidad de trabajar con algunas de las mujeres más relevantes de la época. Ahora, una de sus míticas compañeras ha alzado la voz y ha contado públicamente cómo fue trabajar junto al 'rey del verano'.

Patricia Cerezo sabe lo exigente que es su exmarido

Patricia Cerezo sabe lo profesional y dedicado que es su exmarido con su trabajo. Por eso, no le ha extrañado las últimas declaraciones que ha hecho Mar Regueras.

El programa Socialité ha tenido la oportunidad de hablar con esta reconocida intérprete acerca de su carrera profesional. Y es que, a pesar de llevar años alejada de los focos, la actriz ha asegurado que jamás se ha retirado.

"Me he pasado más de una década sin trabajar y pasándolo bastante mal, sinceramente. No entendiendo nada, porque cuando cumples 40 años parece que, de repente, te has hecho un hueco en la televisión y todo el mundo de alguna manera te reconoce y dices: 'ahora es el momento'. Pero resulta que deciden pararte".

"A mí me han preguntado si me he retirado. Yo jamás me he retirado, si acaso me han retirado. Sigo en activo y seguiré siendo actriz hasta que me muera. Otra cosa es que hoy en día no viva de esto", ha dejado claro a continuación.

Además, ha querido hablar sobre su paso por algunos de los proyectos audiovisuales más reconocidos de su carrera profesional. Y es que Mar Regueras recuerda con cariño su etapa en la serie, El Comisario.

"Mis compañeros fueron mis maestros. A día de hoy mantenemos un chat de El Comisario donde estamos todos, esa es una cosa muy tierna".

También ha aprovechado la ocasión para mencionar su nominación al Goya en 2003 por su papel en la película Rencor. "Lo más bonito es que te nominen los compañeros, que tus compañeros de profesión crean que ese trabajo es bonito".

Como era de esperar, Regueras ha dedicado parte de su entrevista a hablar sobre su paso por el Grand Prix del verano. Durante los años 1996 y 1997, esta conocida actriz tuvo la oportunidad de trabajar codo con codo con el exmarido de Patricia Cerezo.

Y, aunque ha asegurado que su experiencia "fue buena" y que aprendió "muchísimo" del formato, lo cierto es que Ramón García, en algún momento, se lo hizo pasar un "poco difícil porque era un profesional como la copa de un pino, pero también muy exigente".