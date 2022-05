José Fernando recibe un aviso de su hermana después de destapar a Rocío Flores

José Fernando, el hijo más rebelde de Rocío Jurado, está trabajando duro para dejar atrás el pasado que tanto ha dado de qué hablar. Todo el mudo está hablando de él porque ha sido uno de los grandes ausentes en el último reencuentro de la familia Mohedano. Según ha salido publicado, continúa su tratamiento en un centro especializado y está consiguiendo solucionar sus problemas.

José Fernando siempre ha contado con el apoyo de su hermana Gloria Camila, quien le acaba de enviar un mensaje a través de la televisión. Colabora en el programa Ya son las 8, espacio que ha utilizado para destapar la última mentira de Ana María Aldón.

Esta última asegura que nunca ha sido amiga de Gloria, pero la colombiana no está de acuerdo y se ha molestado bastante.

José tiene una relación distante con Ana María, la segunda mujer de su padre Ortega Cano, porque apenas ha podido pasar tiempo con ella. Sí pasó grandes momentos con su otra hermana, con Rociíto, de quién habló en una de las últimas entrevistas que concedió. Sus palabras son muy importantes porque desmontan el testimonio que ha vendido Rocío Flores.

José vendió una exclusiva en la revista Diez Minutos y aseguró que Fidel Albiac era un hombre estupendo, de hecho tenían buena conexión. “Tenemos una relación muy cariñosa, siempre nos estamos riendo, gastándonos bromas y hablando de nuestras cosas”. Estas palabras no tiene nada que ver con lo que ha defendido Rocío ni con lo que insinúa Gloria Camila.

Rocío Flores ha quedado retratada con el paso del tiempo y los espectadores han dejado de seguir sus pasos porque no confían en ella. Cuando empezó a trabajar en televisión aparentó ser una joven tímida y vulnerable, pero realmente tiene mucho carácter. Rociíto mostró en el documental Contar la verdad para seguir viva una sentencia que lo demuestra.

José Fernando contó la verdad y nadie le creyó

José ha tenido muchos problemas, así que la prensa no le tomaba en serio cuando concedía declaraciones. El paso de los años ha demostrado siempre ha sido sincero, de hecho fue el primero en hablar del conflicto entre Rocío Flores y Rociíto. “Se está solucionando, todos sabemos que se va a solucionar”, comentó en la revista Diez Minutos.

El colombiano acaba de recibir un aviso de Gloria Camila, quien le ha informado de la nueva situación familiar.

Ana María Aldón, esposa de Ortega Cano, ha traspasado ciertos límites y la colaboradora está molesta porque no quiere guerras. Piensa que los asuntos privados no deben tratarse en los platós de televisión, aunque ella también quiere contar la verdad.

“Evidentemente no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo, pero considero que era mi amiga. Sí que hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal le he apoyado y cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado”. Gloria ha explicado en Ya son las 8 que no entiende el comportamiento de la diseñadora.

José Fernando apenas tiene relación con Rocío Flores

José habló de su sobrina Rocío en Diez Minutos y las palabras que le dedicó han cobrado importancia en la actualidad. La hija de Antonio David decidió no ir a la boda de Rociíto antes de recibir la invitación, a pesar de que asegura que no contaron con ella. “No veo tan claro que vaya a ir a la boda”, comentó el cuñado de Fidel Albiac.

El colombiano recalcó que tenía un buen concepto de Fidel y aseguró que hablaba con su hermana mayor con frecuencia. Esto demuestra que lo que se ha contado no es verdad: Carrasco mantuvo contacto con sus hermanos hasta que ocurrió algo. Nadie sabe qué pasó con exactitud, supuestamente la verdad saldrá a la luz en un nuevo documental.