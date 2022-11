José Fernando y Gloria Camila desvelan dónde duerme su otra madre

José Fernando y Gloria Camila no daban crédito cuando ponían ayer la televisión y veían a su otra mamá contar un episodio impactante. Y es que Ana María Aldón es una mujer a la que le ha pasado de todo en estos últimos meses.

José Fernando es consciente de que, además de ser noticia día sí y día también a cuenta de su crisis matrimonial, Ana María ha sufrido de lo lindo.

Ha padecido diversos percances de salud que no acaban de dejarle ver la luz en esta nueva vida que ya está afrontando sin Ortega Cano.

Lo cierto es que los hijos de Ortega Cano se han enterado de que Ana María Aldón ha pasado la noche en urgencias a causa de un accidente doméstico. El caso es que el pasado sábado, la modista andaluza se vio obligada a visitar en torno a las 21:00 un hospital madrileño y fue acompañada por el diestro.

José Fernando y Gloria Camila no dan crédito a lo sucedido

Además, este domingo, ha tenido que volver al médico porque notaba ciertas molestias que le alertaban de forma notable. Contra todo pronóstico, Ana María Aldón ha podido ir a trabajar a Fiesta, espacio donde es colaboradora desde sus inicios. Allí ha explicado cuál ha sido el motivo por el que ha tenido que ser ingresada horas antes.

| Trendings

El caso es que en la noche del sábado tuvo que ir al médico de forma urgente porque se cayó en el salón de su casa. "Me he tropezado con la alfombra cuando he ido a la cocina, no me he dado cuenta de que la alfombra estaba recogida. Empecé a gritar como una loca", narraba Ana María ante la mirada atónita de Emma García.

Lo cierto es que José Fernando y Gloria Camila han escuchado por televisión que Ana María Aldón se había hecho daño notablemente. Y es que ha sentido mucho dolor tras este inoportuno tropezón que le ha trastocado el fin de semana.

José Fernando ha descubierto la verdad

Hay que reseñar que su marido no se separó de ella ni un segundo, a pesar de que las cosas en casa ya son definitivas y la separación es un hecho.

| Telecinco

Las consecuencias de esta desafortunada caída no han sido menores. Lo cierto es que Ana María Aldón se ha roto las fibras del cuádriceps y tiene cierta dificultad para caminar con normalidad. El caso es que este accidente doméstico llega en un momento más que complicado en su vida.

Ana María está en trámites de divorcio con su marido. Quiere cuanto antes pasar esta etapa, aunque a veces hay percances en la vida que vienen sin avisar y hay que afrontarlos de la mejor manera.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ana María Aldón tiene todo listo para emprender una nueva vida

Por otro lado, Ana María ha confesado durante los últimos días que ambos "estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa".

Lo cierto es que ha comentado en las últimas horas que está a punto de adquirir, por fin, su nuevo hogar. Y su objetivo era que su nueva vivienda esté en las proximidades de la casa que tiene Ortega Cano y donde ha vivido tantos años con el torero en Fuente del Fresno.

"Cerca del colegio no me puedo quedar porque no me lo puedo permitir. Me iré dentro de un radio que no esté a más de 20 minutos en coche del colegio o la casa de su padre", apuntaba Ana María Aldón hace días.