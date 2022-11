Ana María Aldón desvela cuánto dinero tiene Gloria Camila en el banco

Nuevo frente abierto en la guerra entre Ana María Aldón y Gloria Camila. Y es que la reciente exmujer de Ortega Cano acaba de reaparecer en el programa donde colabora, Fiesta, tras sufrir un aparatoso accidente en su domicilio.

Pese a ello y la complicada situación que está atravesando porque se encuentra en pleno proceso de divorcio con el extorero, lo cierto es que la gaditana se encuentra mucho más calmada y dispuesta a alejarse de todo lo que le hace daño.

Tal y como lo hizo su exhijastra, Gloria Camila, quien tomó de forma drástica la decisión de alejarse del foco mediático. Justamente, respecto a ella, todo apuntaba a que la relación entre ambas parecía ser de lo más cordial, pero ha resultado no ser así. Y es que la misma Ana María Aldón ha lanzado un duro dardo a la joven justo cuando esta no está pasando un buen momento a nivel personal.

| EuropaPress

El duro dardo de Ana María Aldón a Gloria Camila

Desde hace algún tiempo, ya se sabe que la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila no se encuentra en su punto más álgido. Todo empezó cuando se hizo pública la crisis matrimonial que había entre la diseñadora y el exdiestro. Lo cierto es que fue en su momento cuando la misma exsuperviviente no dudó en contarlo a los cuatro vientos en el ya extinto espacio, Viva la Vida.

Evidentemente, a partir de entonces, tanto el matrimonio como su entorno más cercano empezó estar en el foco de atención de la prensa. Una situación que no gustó ni un pelo a la misma hija de 'La más grande', ya que no solo su padre estaba siendo acosado por los medios, sino también ella estaba padeciendo en carne propia estas consecuencias.

A raíz de esto, la relación que había entre madrastra e hijastra dio un giro radical, dado que comenzaron a lanzarse mutuamente indirectas en distintos formatos de la pequeña pantalla. Eso sí, conforme pasó el tiempo, ambas dejaron de tener contacto a pesar de que Ana María Aldón todavía seguía siendo pareja del exdiestro.

De modo que, en todos estos meses, por lo que dejaban entrever tanto la una como la otra, las dos habían enterrado el hacha de guerra. Sin embargo, ahora, que la situación llevaba tiempo en calma, ha sido la misma madre de Gema Aldón quien parece haber retomado este conflicto con la hermana de Rocío Carrasco.

Todo empezó cuando la gaditana fue preguntada por el duro momento que está atravesando Gloria Camila, quien optó por tomarse un respiro de los medios por el bien de su salud mental. "Nadie va a entender a Gloria mejor que yo por la situación emocional de ella", decía.

"Yo con baja médica me he ido a trabajar porque tenía que sacar una casa adelante. Ella, afortunadamente, tiene capacidad económica para permitirse retirarse, otra gente no puede"; lanzaba una pulla.

"Yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar. Yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar, y como yo muchísima gente".

De manera que, como la misma Ana María Aldón ha aclarado, su exhijastra tiene el lujo de no trabajar porque cuenta con una considerable cantidad de dinero.

| GTRES

Los planes para Navidad de Ana María Aldón sin Ortega Cano

Eso sí, lejos de acabar con la polémica que se estaba generando, Ana María Aldón siguió con sus declaraciones. "Yo he preguntado a quién tengo que preguntar cómo está y cómo sigue", decía en cuanto al estado de salud actual de la hija de 'La más grande'.

"No tengo que tener una relación con alguien que no quiere tenerla conmigo. No me he cruzado con ella en casa, cuando yo estoy ella no viene. Creo que es lo mejor, sensatez por su parte y por la mía, para qué vamos a coincidir... Intentamos no coincidir", decía al respecto.

Por este motivo, la gaditana confesó que, por el momento, no tiene intención de pasar la Navidad con los Ortega. "En Navidad me voy a ir con mi familia, con mi familia... Estoy deseando poder compartir con ellos la Navidad", revelaba.

