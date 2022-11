Lucía Dominguín pierde el miedo y desvela quién mató a su padre

Lucía Dominguín hace unos días fue eliminada del reality Pesadilla en el Paraíso y anoche acudió a la gala para poder hablar de su paso por el concurso. En concreto, para explicar unas polémicas declaraciones que realizó en torno al fallecimiento de su padre, Luis Miguel Dominguín. Y es que llegó a confesar que creía que había sido la mujer de él, Rosario Primo de Rivera, la culpable de la muerte.

Afirmó que creía que, tras una pelea, aquella había empujado al torero, causándole heridas de las que no pudo recuperarse. Una sorprendente manifestación que ayer reiteró en cierta medida, aunque fue mucho más prudente.

Lucía Dominguín y su controvertida afirmación

La hermana de Miguel Bosé tuvo que enfrentarse anoche en plató a su experiencia en Pesadilla en el Paraíso. Y en efecto a una confesión que realizó y que dejó a todo el mundo boquiabierto. Nos estamos refiriendo a que expuso que creía que a su padre, que falleció hace 26 años, “le empujó la mujer por las escaleras”.

Relató que el matrimonio tuvo una discusión y opina que Rosario hizo que el diestro cayera desde una considerable altura. De ahí que acabara sufriendo unos daños que fueron mortales. Incluso expuso que el caso “se quedó todo oculto” y manifestó que la familia de ella es muy poderosa y “controlaron hasta el parte médico”.

Lucía Dominguín explica su acusación

La excuñada de Nacho Palau, como no podía ser de otra manera, tuvo que enfrentarse a estas polémicas declaraciones realizadas dentro del reality. Y aunque las mantuvo, es cierto que en cierta medida se echó para atrás. Sí, porque contó que “yo digo muchas cosas, también pienso que la Tierra es plana”.

A esto añadió sobre Luis Miguel Dominguín: “O le empujaron o se cayó. Yo no estaba, no lo vi. Mira mi cara en las imágenes, es un poema”.

| TELECINCO

De igual modo, intentó justificar la teoría sobre dicha muerte que expuso en el programa: “Hay veces que tienes una sensación y yo tengo esa sensación, fue tan trágico y repentino. Tengo el derecho de pensar lo que me dé la gana. Sé que cayó, nada más”.

De esta manera dejó de manifiesto que era su opinión, pero que no tenía pruebas para demostrarla. Una forma, quizás, de evitar que sea demandada por la familia de Rosario, ya que ella murió en 2006.

Asimismo, también aprovechó que no tenía una estrecha relación con la mujer de su padre. Ha relatado que “con él siempre me he llevado fenomenal y nos llevábamos mejor con él que con ella. Además, es que yo estaba atravesando un momento delicadito y complicado”.

| Telecinco

Precisamente hablando de instantes difíciles de su vida, Carlos Sobera ha querido hablar de otra confesión que Lucía realizó en el reality. Y es que contó lo mal que lo pasó cuando su exmarido secuestró a los dos hijos que tiene con él, Olfo y Bimba. Secuestro que provocó que estuviera más de un año sin poder verlos.

Sin embargo, si sobre su padre ha sido cauta, más aún en este asunto. Tanto es así que no ha querido entrar en detalles y ahondar en el tema. Solo ha dicho que se lo contó a sus compañeros porque “se preocupan si este me quiere o no y quería hacerles ver que hay cosas mucho más importantes”.