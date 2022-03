José Carlos Bernal, el cuñado de Terelu se rompe al confesar su triste pasado

José Carlos Bernal es el gran desconocido del clan Campos. El marido de Carmen Borrego siempre ha permanecido en su discreto segundo plano, aunque los últimos conflictos entre las mujeres de esta familia le han convertido en el centro de todas las miradas.

Ya en el cumpleaños de Belén Esteban del año pasado, varios medios de comunicación se acercaron al hombre para preguntarle por las últimas disputas entre su mujer, Terelu Campos y Alejandra Rubio. "Esos son cosas que hay que arreglar, no pasa nada más. Estoy seguro de que llegará la paz".

| Mediaset

Desde entonces poco se había sabido de él hasta su participación en Mi casa es la tuya.

Durante este programa de entrevistas, tanto las mujeres del clan como José Carlos Bernal se abrieron en canal con Bertín Osborne y se mostraron como una familia unida.

▶️ La sorprendente lista de famosos que maneja Telecinco para Supervivientes 2022

Ahora, ha salido a relucir un triste episodio del pasado de José Carlos Bernal que todavía le produce dolor al recordarlo.

José Carlos Bernal tiene un pasado complicado

José Carlos Bernal siempre se ha mostrado como un hombre cercano y amable con los medios de comunicación, pero lo cierto es que detrás de esa sonrisa, se esconde un pasado complicado.

A pesar de que es muy celoso de su intimidad, Terelu Campos ha decidido dedicar su último blog en la revista Lecturas como homenaje a los miembros de su familia, entre los que se encuentra su cuñado.

Bernal | Europa Press

Para la madre de Alejandra Rubio, José Carlos es uno de los hombres más importantes de su vida. Siempre ha tenido buenas palabras para él y en este caso no iba a ser diferente.

La periodista ha querido destacar uno de los rasgos más fuertes de su personalidad: su fuerza y valentía para afrontar situaciones difíciles.

"Es un tío grande que no se achanta ante nada y que se crece ante la adversidad. Le ha costado mucho ante la injusticia que ha padecido porque la vida no es justa ni de color de rosa. Verlo resurgir me enorgullece".

Seguramente, la tertuliana ha querido hacer referencia a un desagradable episodio que el empresario tuvo que vivir hace apenas dos años con Soraya, la hija de una expareja de Bernal. La joven decidió dibujar un perfil poco favorable de marido de Carmen.

José Carlos Bernal, el mayor apoyo de Terelu Campos

José Carlos Bernal ha estado muy unido a su cuñada, y esto es algo que la propia Terelu Campos ha querido plasmar en su última su blog en la revista Lecturas.

Desde que conoció al marido de su hermana, para la periodista siempre ha sido una persona muy especial. "Los dos sabemos lo que significamos el uno para el otro. Nunca he tenido dudas de eso, y espero que él tampoco", aseguró la presentadora de Sálvame Lemon Tea.

"Puede parecer muy machista lo que voy a decir, pero al no tener pareja me siento muy protegida por él. Sentirse protegida por un hombre no es ser menos mujer. Me gusta que mi cuñado me proteja, me cuide, le pueda consultar todo y me ayude. ¡Me gusta y lo necesito!".

Bernal es uno de los mayores apoyos de su cuñada | Europa Press

Para la cuñada de José Carlos Bernal, el día que le conoció fue uno de los más felices de su vida. Y no solo porque, desde ese día, tiene la suerte de compartir su vida; sino también "por hacer feliz a mi hermana, una de las personas más importantes para mí".

A pesar de que es una persona muy "cachonda" que "es capaz de sacar un chiste de lo peor de la vida", la colaboradora de Telecinco asegura que el yerno de María Teresa lo ha pasado muy mal con las disputas familiares. "Ha sufrido con nuestras diferencias entre mi hija, mi hermana y yo".

Su carácter siempre le ha parecido admirable, por eso no tiene reparos en alabar la paciencia de José Carlos Bernal. "¡Qué aguante tiene el pobre con nosotras!".