Jorge Javier Vázquez responde a quienes le acusan de dejar Sálvame

Jorge Javier Vázquez ha dado respuesta a una de las grandes cuestiones que llevan rondándole estas últimas horas.

Y es que se ha rumoreado que el presentador pudiese convertirse en candidato del PSOE por Madrid.

Vázquez ha querido alimentar los rumores y guardar silencio sobre el asunto durante gran parte de la tarde.

| TELECINCO

Sin embargo, desde el PSOE ya dejaban muy clara su postura. Y es que no quieren saber nada de alguien proveniente del mundo del corazón.

"Estamos locos, pero no tanto", habrían manifestado directamente desde el Gobierno.

Sin embargo, Carlos Alsina pretendía echar más leña al fuego apostando por el supuesto candidato.

"No estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier", alegaba con seguridad.

"Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él y está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro. Animaría mucho la campaña", advertía sobre el futuro de Jorge Javier lejos de Telecinco.

Jorge Javier deja claro si se pasa a la política

"Tras la salida de Vasile ahora entrará un nuevo consejero en Mediaset y nunca sabes qué puede pasar", proseguía generando más interrogantes al respecto.

Alsina ha querido dejar muy claro que él apostaría por el presentador, "que ganaría sí en compromiso político aunque perdería mucho dinero".

"Lo tiene hecho, 'Sálvame", bromeaba. Unas palabras que han generado mucho revuelo y que Vázquez tampoco negaba durante su paso por Sálvame.

| Telecinco

"Carlos Alsina ha destapado que me han propuesto ir como alcalde por el PSOE en Madrid. No puedo decir nada más. Yo de momento ni confirmo ni desmiento", decía en un principio dejando la cuestión en el aire toda la tarde.

Al menos, hasta que al final se ha animado a confesar la verdad y desmentir por completo la información.

"Yo, por el amor que le tengo a mi ciudad, porque soy una persona muy comprometida, porque respeto a la política, creo que todo es política", ha manifestado frente a la atenta mirada de sus compañeros.

| Telecinco

De hecho, no es la primera vez que se enzarza en directo sobre este tipo de temas con otras colaboradoras como Belén Esteban.

"Está en todas partes y sigo creyendo en la política porque es la forma de cambiar la vida", añade con seguridad.

"Pero sobre todo por el amor que le tengo a mi ciudad, juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta por parte del PSOE para ser alcalde de Madrid y si me la propusieran no la aceptaría bajo ningún concepto", ha zanjado la polémica.

De esa forma, queda claro que nos queda Jorge Javier para rato, al menos lo que dure Sálvame en televisión.

"Me parece que es algo muy serio participar en una lista. Carlos Alsina, te tengo que desmentir, lo siento", sostenía.

"Es radicalmente falso, no he recibido ninguna propuesta y si la recibiera no la aceptaría", ha concluido.