Jordi González se harta y desvela por qué le contrataron en Telecinco

Jordi González ha sido durante muchos años uno de los presentadores más populares de Telecinco. Sin embargo, el presentador lleva ya un tiempo alejado de la televisión y parece encontrarse cómodo en esta nueva etapa. La cadena confió en él en multitud de ocasiones para ofrecerle los programas más punteros, entre ellos Gran Hermano o Supervivientes.

Ahora, Jordi ha reaparecido, pero no lo ha hecho en Telecinco, sino en Televisión Española. El periodista era uno de los invitados de La Gran Confusión, y no dudó en hacer un buen repaso a su extensa trayectoria en televisión con Xavier Sardá. Jordi sorprendió a todos revelando incluso el nombre del peor programa que había presentado.

Jordi González reaparece en televisión y lo cuenta todo

En diciembre de 2021, Jordi González decidía tomarse un año sabático y desconectar por completo de la televisión. Secret Story fue el último gran proyecto donde pudimos ver al presentador, tras esto, decidió abandonar los focos de la televisión.

El catalán lleva toda una vida dedicada a la televisión, y es que comenzó su andadura en este medio a una edad muy temprana. Durante muchos años, el presentador ha ido encadenando un proyecto con otro.

Pero sin duda, su llegada a Telecinco fue la que disparó su popularidad al máximo.

En la última década, ha sido una de los rostros imprescindibles de la cadena junto a Jorge Javier Vázquez o Sandra Barneda. Pero tanto entretenimiento parecía haber saturado al escritor, así que decidió tomarse un tiempo.

Lo que más ha sorprendido es que Jordi ha reaparecido en TVE, en lugar de Telecinco. Y lo ha hecho en calidad de entrevistado. El periodista habló sobre sus inicios en televisión y de algunos de los momentos más duros que ha vivido también en la pequeña pantalla.

El presentador contó una divertida anécdota que provocó las risas del público:

"Yo empecé en TVE haciendo La palmera, un programa de tres horas de duración y con poco presupuesto, y que se emitía en La 2. Un día falló un invitado porque perdió el avión. Entonces, por el pinganillo, un pinganillo de hace 35 años, me dijeron ‘no viene el ufólogo que teníamos previsto entrevistar, cuando tengamos algún sustituto te avisamos'.

Jordi continuó con el programa, hasta que sorprendió a todos con su reacción:

"Yo seguí con el programa y, al cabo de una hora, me dijeron ‘ya tenemos aquí al urólogo’. Yo pensé que era un ufólogo todo el rato. Así que me fui al set de butacas y le pregunto ‘¿usted cree que estamos solos en este universo?', confesaba el periodista entre risas.

Jordi González habla sobre su trayectoria en Telecinco

También aprovechó la entrevista para hablar de unas de las etapas más importantes de su carrera: Telecinco. El presentador reveló el motivo y el programa que le abrió las puertas para trabajar en la cadena de Fuencarral.

Fue en 2007 cuando Telecinco apostó por el escritor catalán con un formato al que no estaba nada acostumbrado por aquel entonces. El programa se llamaba Díselo a Jordi y dio comienzo a una extensa relación del presentador con la cadena:

"Fue un programa de testimonios, y lo pasaba un poco mal, porque era un programa que a mí me costaba mucho hacer. Porque es un género muy complicado, hacer que la gente llore, era el momento importante y a mí me salía decir ‘Por favor no llores’. Lo hacía mal y me decían ‘Tienes que dejarla llorar», aseveraba el periodista.

