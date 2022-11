Joaquín Sánchez se quita los pantalones y todos se fijan en lo mismo

Joaquín Sánchez lleva semanas liderando las noches de los miércoles con su programa Joaquín, el novato, en Antena 3. Su espontaneidad y su sentido del humor a la hora de entrevistar a famosos de este país han atrapado al público. Una naturalidad que en la entrega de ayer le llevó ni más ni menos que a bajarse los pantalones.

Este momento hizo que los espectadores se fijaran en un detalle que ha revolucionado las redes.

Joaquín Sánchez y su inesperado desnudo ante Mercedes Milá

El jugador del Betis se enfrentó anoche a uno de los retos más complicados que ha tenido hasta el momento en su programa. Y es que tuvo que entrevistar a una de las periodistas más incisivas de nuestro país: Mercedes Milá. No obstante, no se amilanó, consiguió crear un buen ambiente y la velada transcurrió de manera desenfadada y entre risas.

En un momento determinado, Joaquín se convirtió en alumno de su invitada, quien le explicó las claves para hacer una buena entrevista. Esta se las dio a través de imágenes de algunas de las más sorprendentes que ella había realizado a lo largo de su carrera. Y así fue como se dio paso a una en la que Jesulín se bajó los pantalones en directo para mostrar sus cornadas.

Tras ver el vídeo de aquel momento, Sánchez expuso que entendía que se hubiera quedado perpleja ante lo que hizo su invitado. Es más, añadió: “Eso es como si tú hicieras lo mismo, pues ¿qué hago yo?”. A lo que ella respondió atrevida: “Podemos experimentarlo”.

Los dos estallaron en risas, pero Mercedes le propuso un reto: “Si quieres te los bajas tú y yo te digo cómo salir del paso”. Y él no dudó en aceptar la propuesta al tiempo que decía: “Oye, yo no tengo cornadas, pero tengo unas piernas bonitas. Cuádriceps no tengo muchos, pero gemelos...”.

Al final, el futbolista bético se bajó los pantalones ante la atenta mirada de su invitada, que no pudo evitar decir: “Olé”. Incluso se animó a tocarle las piernas para certificar que estaban musculadas.

Tras este momentazo, él dijo: “Me he marcado así mi faenita, porque tengo las piernas bonitas y por eso lo he hecho”. A lo que Milá añadió: “Tiene unas piernas de deportista sin un pelo y cuenta con unos músculos envidiables, como el acero”.

Joaquín Sánchez provoca un auténtico revuelo

El delantero con esta literal bajada de pantalones no solo dejó boquiabierta a Mercedes, sino también a los espectadores. Estos no dudaron en fijarse en un detalle que han comentado en redes sociales y es que tiene un físico envidiable.

De ahí que en Twitter podemos encontrar una gran cantidad de mensajes destacando dicha característica tales como “Madre mía qué piernas tiene. Y menudo tipazo tiene el tío” y “Menudas piernas”. Y en esta misma línea está también: “Qué piernacas se gasta”.

Esto sin olvidar que otros internautas han optado por dejarle emoticonos que indican aplausos, corazones e incluso caras enamoradas.

Eso sí, hay otra parte del público que se ha centrado en resaltar el buen dúo que han formado Joaquín y Milá. Lo han hecho con comentarios como “Estoy partida de la risa, es que se junta el hambre con las ganas de comer”, “Travesuras televisivas” y “De las mejores entregas que se han emitido. Él ya es garantía, pero unido a Mercedes ya es inmejorable”.

“Entrevista dulce, divertida y picante”.