Joaquín Sabina causa impacto al desvelar de quién está enamorado

Joaquín Sabina ha sido el gran protagonista de la noche del lunes en Antena 3 tras aparecer en El Hormiguero para presentar el documental sobre su vida.

Hacía mucho que Joaquín no se sentaba en el programa de Pablo Motos. Y ha tenido que ser por un motivo especial la razón por la que este ha vuelto a dicho plató.

Sintiéndolo mucho se titula este documental que ha dirigido el afamado director español Fernando León de Aranoa. Hablamos de un trabajo que recoge la vida del artista en los últimos 15 años.

Además, Leiva, buen amigo de Joaquín Sabina, ha sido el encargado de poner la banda sonora a este documental que está a punto de estrenarse.

Se estrena en cines el próximo viernes 18 de noviembre. Y para los fans de Sabina será todo un disfrute ver de cerca todo lo que ha hecho el cantautor en estos tres lustros.

Joaquín Sabina se abre en canal y confiesa de quién está enamorado

"Ya solo estrenar en cines es una maravilla, y una cosa que empezó como al azar, sin planes, acabarla así no está mal", expuso el director.

"Le dije a Fernando que me sacara como quisiera, hasta cagando", dijo Sabina. Pablo Motos desveló que sí se le ve al artista duchándose en el documental y este respondió así. "Es que este documental es obsceno", ha reconocido el cantautor.

"En los conciertos he enseñado mucho el culo, pero nunca había mostrado el alma porque creo que es una ordinariez", confesó el jienense sobre Sintiéndolo mucho.

Sabina ha repasado toda su vida junto a Pablo Motos y también he hablado en profundidad de una mujer que ha logrado salvar su vida.

Nos estamos refiriendo a Jimena, con la que vive desde hace tres décadas. Una mujer que le sacó de su mundo desorganizado y sin horarios que apenas le permitía vivir ordenadamente al cantante andaluz.

"Jimena me salvó la vida"

El documental ha rellenado gran parte de la entrevista, pero Motos también quería saber otros aspectos de la vida de Sabina. Y es que Jimena es la mujer que ha logrado reconducir su "caos. Nos hemos casado en plena pandemia después de vivir juntos entre 25 y 30 años", ha dicho el invitado de ayer.

"Yo creo que Jimena me salvó la vida, en serio", ha afirmado el cantante, que ha contado que actualmente lleva una vida "muchísimo menos desbarrada".

Para que todos le entendieran, ha recordado cómo era escribir canciones en los bares llenos de gente, algo que dejó con el tiempo.

"Ahora soy un pequeño burgués civilizado con una vida doméstica absoluta que no me ha inspirado ni un verso de canción", ironizaba.

"Dejé la cocaína hace más de 20 años"

Además, Sabina no ha rehuido a hablar de sus adicciones a las drogas. "Voy a empezar a cuidarme", admitió el artista antes de admitir hace cuánto dejó la droga. "Dejé la cocaína hace más de 20 años, pero cuando me preguntan qué siento ahora, contesto que nostalgia", afirmó Sabina.

"El médico me dijo que tenía que beber dos litros diarios, pero me dijo que no hacía falta que fueran de agua, también podían ser de tequila o de whisky", sostuvo entre risas.

Leiva, presente en el programa de ayer, también opinó sobre la influencia de las drogas a la hora de crear música. "Hay una simbología en torno a las drogas, autores que han dejado grandes obras drogándose y otros grandes mierdas. No me parece esencial para crear", deslizó Leiva.