David Flores Carrasco admite que su madre ha llorado durante el reencuentro

David Flores Carrasco sabe que durante la segunda parte del documental de su madre, Rocío Carrasco, han ido apareciendo testigos que 'señalan' a su padre. Este, Antonio David, ha quedado en entredicho por numerosas personas de su pasado que han admitido haber visto cómo no trataba bien a la que era su mujer. Y en la última entrega ha aparecido un testigo más que se ha reencontrado con ella.

La hija de 'La Jurado' se ha emocionado al volver a verse con la que fue su amiga Cristina Cárdenas. De ahí que se han fundido en un sentido abrazo en el que la invitada le ha pedido perdón.

David Flores Carrasco asiste al emotivo momento

El hermano de Rocío Flores ha sabido que la docuserie de su madre ha llegado a su fin. Lo ha hecho con el testimonio de Cristina, quien hace tiempo ya reveló públicamente que había visto a Antonio maltratar a Carrasco. Incluso admitió que tenía una grabación que estaba dispuesta a llevar ante un juez para demostrar cómo era el comportamiento del excolaborador de Sálvame.

David ha visto que Cárdenas ha decidido acudir al plató para incidir en su testimonio. Y esto ha permitido que ella y la protagonista del documental hayan vuelto a verse después de 26 años.

Ellas mantuvieron una gran amistad mientras que coincidieron viviendo en Argentona. Pero la relación acabó porque Rocío creyó que aquella la había traicionado vendiendo la exclusiva de su primer embarazo.

Sin embargo, el joven ha podido observar que esos reproches del pasado se han olvidado cuando las dos han estado frente a frente en plató. Sí, porque al verse no han podido evitar abrazarse como si nada hubiese pasado. Esta situación ha provocado el llanto de la invitada, que tampoco ha dudado en pedirle perdón a la exmujer de Antonio David.

Le ha pedido disculpas porque ha reconocido que el malagueño la engañó en distintos asuntos como en la noticia de la gestación.

David Flores Carrasco, estupefacto ante el testimonio

El hijo de Rocío Carrasco ha visto cómo Cristina no ha tenido ningún tipo de reparo en acusar sin cortapisas a Antonio David. Ha manifestado: “No creo que él sea un maltratador, lo sé. Y también es un psicópata”.

“Llevo 26 años diciéndolo, poniendo mi cara, dando mi nombre y mi testimonio. No me escondo y llevo esperando 26 años a que me denuncie por llamarle maltratador ¿No me hubiera denunciado ya si fuera inocente?”.

A esto ha añadido: “Si me hubiera denunciado yo ya habría demostrado que es culpable. Y así se le hubiera acabado el negocio hace muchos años. Por este motivo, no le interesa denunciarme”.

De igual modo, David ha escuchado a la invitada reconocer que “fui una víctima 'del ser' y lo sigo siendo porque me ha dejado marcada de por vida. La experiencia y el sentirme culpable por no haber reaccionado a tiempo me han dejado huella para siempre. Y también el revivir ahora lo que ha sufrido Rocío me lleva a la necesidad de hacer justicia”.

Como era de imaginar, se le ha preguntado sobre la cinta que ella afirma tener en su poder y que demuestra que el exguardia civil no trataba bien a Carrasco. Exactamente, se ha querido saber el porqué no ha entregado dicha prueba a Rocío. Una cuestión sobre la que ha dicho: “Esa cinta se grabó en mi casa y mi abogado dice que soy yo la que tiene que aportar esa prueba en sede judicial”.

“Me ha dicho que no tengo que entregársela a nadie porque en ese caso perdería su valía. Y yo quiero hacer justicia”.