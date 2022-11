Sara Carbonero recibe el parte médico de Elena Huelva y se hunde

Sara Carbonero ha tenido que resolver asuntos delicados en lo que a salud se refiere, así que está muy concienciada con determinadas causas. Se ha hecho íntima amiga de Elena Huelva, la influencer que ha visibilizado el sarcoma de Ewing. Las últimas noticias médicas no son favorables y, según ha trascendido, la periodista está hundida y muy preocupada.

Sara Carbonero siempre está al lado de Elena, de hecho hace unas semanas estuvieron juntas en Sevilla disfrutando y riendo. Ninguna ha perdido la sonrisa porque ambas saben que el sentido del humor es esencial en este tipo de situaciones. Huelva ha escrito un libro que está teniendo mucho éxito para intentar ayudar a las personas que están pasando por lo mismo.

Sara ha descubierto lo que está pasando: los médicos han cambiado el tratamiento de su compañera y no han obtenido buenos resultados. Eso no quiere decir nada, pues la protagonista de toda esta historia ha dejado claro que va a seguir luchando hasta el final. Sabe que es la única forma de terminar con su enfermedad: no puede bajar la guardia ni un instante.

Sara se ha solidarizado con la situación, conoció a su amiga a través de las redes sociales y no tardaron en convertirse en inseparables. No es la única famosa que ha caído rendida a los encantos de la influencer: también Ana Obregón y Manuel Carrasco le adoran. Ahora lo importante es que esté tranquila y centrada en su recuperación, aunque ella sabe que debe dar explicaciones.

Elena Huelva anunció en sus redes que estaba teniendo nuevos problemas, no dio más detalles y las alarmas no tardaron en sonar. Se ha visto obligada a romper su silencio y lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no tiene pensado rendirse. Su espíritu de superación es admirable, no hay nadie mejor que ella para hablar de un asunto tan serio.

Sara Carbonero está muy preocupada

Sara está preocupada, aunque sabe mejor que nadie que su compañera vencerá a la enfermedad y no tardará en salir adelante. Es un referente para muchos porque en todos los años que lleva luchando no se ha quejado ni una vez. Ha invertido todas sus fuerzas en derrotar al cáncer y en demostrar que no hay nada imposible.

Carbonero se ha quedado de piedra al escuchar las nuevas declaraciones de Elena, quien se ha pronunciado en sus redes sociales. “Estas pegatinas son parches de fentalino, como la morfina, para controlarme el dolor”, empieza diciendo. “Llevo con ellos unas semanas, me los tengo que cambiar cada par de días”, concluye en un tono muy tranquilo.

La escritora tomó la decisión de dejar la quimioterapia porque, tal y como ella contó, “no funcionaba y la enfermedad creció”. Ahora lo único que le importa es estar atenta a la evolución del nuevo tratamiento para poder corregir los errores. Sabe que antes o después podrá anunciar la gran noticia: la recuperación final que esperan todos sus seres queridos.

Sara Carbonero se ha comprometido a ayudar

Sara también juega un papel importante a la hora de hablar de este tipo de enfermedades, pues ella ha salido victoriosa de la batalla. Hace unos años anunció que debía luchar contra el cáncer y gracias a su fortaleza ha derrotado al mal. Lo mismo le ocurrirá a Elena, quien también ha demostrado estar hecha de una pasta especial.

Carbonero siempre ha cuidado de los suyos, sabe que hay un ingrediente secreto para superar cualquier problema: el amor. Elena Huelva va sobrada de ese sentimiento, de hecho se ha ganado a pulso ser uno de los rostros más queridos y respetados del país.