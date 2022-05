Jesulín de Ubrique confirma a Andreíta el secreto a voces sobre su nuevo bebé

María José Campanario y Jesulín de Ubrique han intentado proteger al máximo su embarazo estos últimos meses.

Tanto es así, que la odontóloga ha limitado sus salidas al máximo y son escasas las ocasiones en las que se ha dejado ver en público.

Ni siquiera la familia entendía el motivo tanto secretismo por su parte. De hecho, se llegaba a poner en duda la existencia de ese inesperado embarazo.

| Mediaset

Aunque también opinaban que detrás de ese comportamiento se escondía la posibilidad de que estuviesen preparando una exclusiva en la que Campanario presumiese de barriguita.

Sin embargo, todo parece estar relacionado con sus problemas de salud, y es que la mujer de Jesulín no sabía cómo podía llegar a afectarle la fibromialgia que padece.

Justo por eso, se habría protegido al máximo hasta de su entorno más cercano. "Parece que sea un tema tabú. No lo entendemos", habrían comentado.

Un comportamiento muy diferente al de sus otros embarazos, de los que hablaba abiertamente.

| GTRES

"No sé muy bien cómo me afectará con el embarazo", confesaba la odontóloga sobre su enfermedad en la exclusiva que concedían a la revista ¡Hola!

"De momento, estoy bien", aseguraba. "Es cierto que estoy muy muy cansada, más de lo habitual, pero, por ahora, bien".

"También soy consciente de que cuando nazca el bebé no será como las otras veces. Ni tengo la misma edad ni la misma salud".

Todo eso les llevaba a tomar la decisión de alejarse del foco mediático, aunque Campanario parece estar cada vez más segura y no perdía la oportunidad de apoyar a su marido.

María José Campanario, a punto de convertirse en madre por tercera vez

De hecho, sorprendía con su aparición en El Desafío. "La adrenalina me pone, si no no llevaría 21 años con mi marido", reconocía entre risas.

Y es que la odontóloga se sometía nada menos que a la prueba de la apnea. "Tengo que dar gracias al equipo y a los compañeros que han visto los entrenamientos. Él sabía que la prueba estaba relacionada con el agua, pero no sabía que era esto".

"Creo que es la prueba más romántica que he visto en mi vida", comentaba Pilar Rubio emocionada.

Desde entonces, el secretismo ha vuelto a rodear a la pareja, también porque Campanario está en la recta final de su embarazo.

| GTRES

La mujer de Jesulín sale de cuentas el 13 de julio, por lo que todavía quedan dos meses para que den la bienvenida a su tercer hijo, pero es muy probable que la fecha de parto se haya adelantado debido a sus problemas de salud,

Por suerte, en esta ocasión la odontóloga ha podido contar con muchísimo apoyo de parte de su marido, que se ha volcado con ella.

"Este embarazo llega en un momento en el que mi marido no está viajando continuamente para ir a torear. Por eso voy a estar bastante más acompañada por él", explicaba María José.

| GTRES

"Imagino que con la perspectiva de la edad, porque di a luz a mis hijos muy joven, estoy segura de que lo voy a disfrutar de una manera totalmente diferente".

De esa forma, hay quien se atreve a aventurar que la eterna enemiga de la Esteban tendría el parto programado para este lunes, 16 de mayo.

Y es que el bebé ya estaría perfectamente formado y sería muy grande. Una gran alegría para Julia y Jesús, los otros dos hijos de la pareja, que están deseando conocer a su nuevo hermano.

▶️ Jesulín echa humo tras saber qué le ha pasado a su hija

Igual que Andrea Janeiro, la primogénita del torero. Hace apenas unos días, Jesulín se reunía con sus dos hijas y con el novio de Julia a comer en un conocido restaurante de la capital.

Así, dejaba claro que quería aprovechar esos últimos momentos con ellas antes de convertirse nuevamente en padre.