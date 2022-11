Jaime Cantizano destapa el lado más triste de su vida fuera de la tele

Durante muchos años, Jaime Cantizano se convirtió en unos de los rostros más populares de la televisión. El presentador estuvo encadenando proyecto tras proyecto.

De esta forma Cantizano se ganó el cariño y respeto del público. Sin embargo, en los últimos años parece que el comunicador no encuentra su lugar en la pequeña pantalla.

Ahora, Jaime ha revelado un duro episodio en el que se ha visto envuelto, y sobre el que ha querido pronunciarse. Y es que, ser un personaje público puede traer muchas consecuencias, y eso justo es lo que le ha ocurrido al famoso presentador.

Jaime Cantizano, alejado de la televisión desde hace años

Si echamos un vistazo al currículum del presentador, lo cierto es que no ha dejado de trabajar. El gaditano comenzó su andadura en el mundo de la comunicación a una edad muy temprana, con tan solo 17 años. Sus inicios fueron en la radio, medio con el que más tarde se reencontraría.

| Cedida

Pero, sin duda alguna, su pico de popularidad llegó cuando Antena 3 le ofreció presentar el archiconocido, ¿Dónde estás corazón?. Odiado y amado a partes iguales, el talk show sobre personajes de la crónica social de nuestro país convirtió a Cantizano en un presentador de renombre, que lo catapultó a la cima de la fama.

En el programa colaboraban algunos de los periodistas del corazón más conocidos de nuestro país: María Patiño, Gema López o Chelo García-Cortés. El formato duró la friolera de 8 años, y logró mantenerse durante mucho tiempo como uno de los programas líderes de audiencias en la noche de los viernes.

En una reciente entrevista con Toñi Moreno, el presentador recordó aquella época en el programa. Jaime reconoció que aunque lo pasaba muy bien, también hubo momentos complicados:

“Recuerdo cómo eran las entrevistas con Bárbara Rey, que el plató era una explosión permanente y manejaba muy bien la audiencia... Fue Paulina Rubio la que me lo hizo pasar muy mal. Ella me lo ha hecho pasar muy mal en los platós”, comentaba hace unos años en Canal Sur.

Sin embargo, tras la cancelación del mismo, Jaime tuvo que ser recolocado por la cadena en otros formatos. Pero ninguno de ellos le aseguró el éxito de DEC.

En los últimos años, el presentador ha vuelto a la que fue su casa. Atresmedia decidía contar con él de nuevo, pero no para un programa de televisión, sino para la radio. Desde 2018 es el editor y presentador de Por fin no es lunes, en Onda Cero.

Jaime reconoce estar tranquilo y feliz en la radio, y por el momento la vuelta a la televisión no está en sus planes.

Jaime Cantizano, víctima de una estafa en otro país

Recientemente, el presentador ha denunciado públicamente que se estaba explotando su imagen con fines delictivos. Según ha revelado Cantizano, estaría usando sus fotografías para suplantarle la identidad con el objetivo de estafar a mujeres y pedirles dinero a cambio.

| Cedida

Jaime confesaba que varias mujeres se habrían puesto en contacto con él para avisarle. Un mensaje de una desconocida habría sido lo que ha puesto en sobre aviso al presentador:

"No me ha pasado aquí. En los últimos años he recibido mensajes de personas de Marruecos, Italia y Bulgaria que me advertían de que estaban utilizando mis fotos", revela.

El comunicador ha estado en el programa Espejo Público haciéndolo público. Además, ha querido dejar constancia de que todo está en manos de la ley, y piensan ir a por los delincuentes.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión