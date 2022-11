Anabel Pantoja desvela que van a casarse a escondidas y sin avisar

Uno de los personajes clave para que este año la actualidad del corazón esté más candente que nunca es Anabel Pantoja. Y no precisamente por su participación en Supervivientes, que también. Que la sobrina de Isabel Pantoja decidiera terminar su relación con Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de casarse, dio de qué hablar.

Ahora, ella asegura estar locamente enamorada de Yulen Pereira, un deportista de élite con quien pasa los días. Sin embargo, hay algo de Anabel Pantoja que nos ha sorprendido a todos. Ella tampoco se lo cree.

Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta

La vida profesional de Anabel Pantojaha dado un giro radical en los últimos años. Cabe recordar que apareció en televisión con un aspecto físico y un carácter muy diferente al actual. Una chica joven, prima de Kiko Rivera y sobrina de la gran Isabel Pantoja, se adentraba en el mundo televisivo.

Por aquel entonces, sus apariciones eran esporádicas y eran calificadas de “graciosas”. Sin embargo, Anabel Pantoja supo calar a la gente y, con el paso del tiempo, se convirtió en una colaboradora clave para Telecinco.

Aunque de eso ya ha pasado mucho tiempo, causó el mismo efecto que el que ha provocado en la opinión pública hoy: ha dejado a todos con la boca abierta. Al parecer, Anabel Pantoja ha desvelado algo que nadie, ni siquiera su familia, se imaginaba.

El paso adelante

Nadie pensaba que esto pudiera ocurrir, pero esta vez, la protagonista de la historia no es Anabel Pantoja. Lo es su mayor enemiga, Raquel Lozano, con quien la prima de Kiko Rivera no quiere ni cruzarse.

La ex gran hermana mantuvo el pasado verano una relación esporádica con Omar. Algo que provocó el enfado desmesurado de Anabel. Tres meses después, Raquel confirmó que lo suyo con Omar llegaba a su fin.

Una decisión que, en más de una ocasión, ha hecho que Raquel lo pasara realmente mal. “Soy una persona que soy muy amiga de mis amigos, soy muy fiel y no me gusta que me hagan lo contrario. Si hablamos de Omar, yo confié en él en cuanto a que fuese una amistad, un comienzo de algo”, decía.

Pero de lo que no hay duda es de que nadie imaginaba la decisión que ha anunciado hace tan solo unas horas. Una que ha dejado de piedra a la mismísima Anabel Pantoja, que no ha tardado en comentárselo a su círculo más cercano. La sobrina de la tonadillera está de piedra con la decisión de su mayor enemiga.

La decisión que deja en shock a Anabel

Anabel Pantoja pensó que lo que su exmarido tenía con Raquel Sánchez había sido verdad. Sin embargo, se ha dado cuenta de que tan solo ha sido una mentira. Omar le ha engañado en más de una ocasión, peor ninguna como esta.

Unas semanas después de afirmar su ruptura, Raquel Lozano ha dado unas declaraciones a cámara asegurando que se va a casar. Una noticia inesperada que ha dejado a todos, incluyendo a Anabel, en shock.

“Ahora es cuando realmente puedo decir que soy feliz. Estoy comenzando otra vez con mi ex, con el que estuve dos años. Y me voy a casar”, dice.

“Me he planteado la maternidad, tengo 36 años y claro que quiero, y cuando te llega la persona indicada, dices que sí. Es el definitivo y gracias a Omar me di cuenta de lo que no quería en mi vida”, concluía.