David Flores Carrasco habla por primera vez y carga contra Fidel Albiac

David Flores Carrasco ha intentado siempre estar lo más alejado posible del conflicto entre sus padres. Sin embargo, esto no quita que en la intimidad él haga referencia a alguna cuestión al respecto. Y es que así lo reconoció hace algún tiempo su tío Amador Mohedano.

El joven vio a aquel relatar de forma pública lo que él piensa del marido de su madre, Fidel Albiac.

David Flores Carrasco ve revelarse su opinión

El hijo de Antonio David tiene una serie de necesidades especiales por las que su familia ha intentado no hablar de él en los medios. Eso sí, no siempre han podido o han querido mantener esta máxima. De ahí que, por ejemplo, su padre no haya dudado en comentar aspectos de su hijo en exclusivas.

Y otra persona que no ha tenido reparos en sacarlo a relucir ha sido Amador. Este concedió hace algún tiempo una entrevista al Deluxe en la que, como el resto del mediático clan Mohedano, arremetió contra Fidel. Sí, porque a este le acusan de todo lo habido y por haber, sobre todo, de manipular a su mujer.

Sea como sea, el ex de Rosa Benito contó que David es muy sensible y que lo pasaba mal al visitar Chipiona y ver fotos y recuerdos de la familia. Por este motivo, él decidió esconder varios objetos para que su sobrino no los viera, entre ellos la revista que recogía la boda de su madre y Albiac. Pero el joven consiguió hacerse con la publicación.

Al parecer, al tenerla entre sus manos, la puso sobre la mesa y, señalando a la pareja de Rocío Carrasco, dijo: “Tito, este es muy poco agradable, ¿verdad?”. Esto es lo que Amador contó, a lo que añadió: “El chiquillo es muy listo”.

David Flores Carrasco conoce la otra versión

El nieto de 'La Jurado' ha permanecido siempre en silencio, sin entrar a confirmar o a desmentir lo que se cuenta de él. No obstante, ha visto que su madre no ha querido quedarse callada ante las afirmaciones realizadas por Amador en este caso y por quienes dicen que David no soportaba a Fidel.

Así, por ejemplo, en la primera parte de su docuserie ha desmentido por completo lo contado por su tío. Ha expuesto: “Fidel siempre ha sido con mis hijos muy especial, muy tierno, muy condescendiente y más blando que yo en muchos sentidos. Mi enano moría con Fidelito, como él le decía”.

Es más, ha afirmado que “cuando David comenzó a hablar le llamaba papá. Fidel le decía que él no era su papá, que era Pepe. Y mi hijo entonces le contestaba diciéndole que entonces sería papá Pepe”.

Una complicidad que también el sevillano mantenía con Rocío Flores, la otra hija de su mujer. De ahí que, como esta ha relatado en su serie, “Ella cuando era más pequeña si le pasaba algo en el cole iba y se lo contaba a Fidel. Siempre ha sido muy cómplice de ellos, siempre estaba preocupado por sus notas y porque estudiaran”.

“Él quería que tuviesen un mundo de niños y no de adultos”.

El joven ha visto que Rocío ha querido atajar todos los rumores sobre la relación entre sus vástagos y su esposo con otra afirmación. Por esto, ha expuesto también: “Con mis hijos era y ha sido una persona que se ha preocupado, que se ha ocupado y que se ha desvivido como si fueran suyos. Además, siempre ha inculcado a los niños que respetaran y quisieran a su padre”.

“Esos niños con Fidel era locura”.