Isa Pantoja y el vídeo que muestra lo mejor de su embarazo

En los últimos meses, Isa Pantoja ha decidido pasar desapercibida para los medios de comunicación. La hija de Isabel Pantoja optó por abandonar la televisión en un intento de esquivar todas las polémicas en las que se estaba viendo envuelta. Sin embargo, ella mejor que nadie sabe que su familia siempre es tema de conversación, y las últimas semanas no han sido fáciles para ella.

Isa ha vivido unos días de lo más convulsos tras el duro varapalo que sufrió su hermano Kiko. La joven se ha refugiado en su pareja, Asraf Beno, para intentar sobrellevar todo el huracán mediático. Asraf se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la hija de Isabel Pantoja.

La pareja lleva más de 3 años juntos y en todo este tiempo los rumores de un posible embarazo no han dejado de sonar. Isa Pantoja tiene claro que él es el hombre de su vida. Recientemente han dejado entrever que muy posiblemente esto suceda antes lo que creemos.

Isa Pantoja, más enamorada que nunca

Isa Pantoja y Asraf han demostrado que todas las especulaciones sobre su pareja, son eso, nada más que rumores. Desde el primer momento que se forjó la relación, han sido muchos los detractores que han surgido. Muchos apuntaban a que el modelo estaba con ella con el único fin de ganar fama y popularidad.

Sin embargo, todo apunta a que esto no es así, prueba de ello son los casi 4 años de relación que llevan ya.

Tan solo hay que echarle un vistazo a sus redes sociales para comprobar que se quieren y que no pueden pasar mucho tiempo separados.

Recientemente, la pareja celebraba una especie de luna de miel anticipada, Tailandia ha sido el destino elegido por los tortolitos, donde han disfrutado al máximo del país asiático. Muy probablemente, este viaje habrá sido una escapada para poder desconectar de toda la presión mediática de la familia y centrarse en ellos.

A su vuelta, Isa Pantoja ha vuelto a ponerse al frente de todas sus obligaciones. Y es que, aunque la joven esté desvinculada de la televisión, tiene muchos calentamientos de cabeza. Ahora mismo, está inmersa en los preparativos de su boda con Asraf.

Isa Pantoja y Asraf se pronuncian sobre el tema del embarazo

Pero si hay un tema que lleva sonando con mucha fuerza durante los últimos tiempos, es si Isa decidirá ampliar la familia con Asraf. Ambos han confirmado que tienen ganas, en un reciente vídeo de tiktok de Asraf, el modelo aparecía junto a Isa con un emoticono de embarazo. Los dos actuaban de forma muy cómplice y sorprendidos.

Muchos usuarios señalaban que posiblemente este sería un aviso de lo que viene. La última vez que Isa se pronunció públicamente sobre el tema del embarazo dejó claro que sería cuando terminase la carrera:

"Albertito ya tiene 8 años, no me hubiera gustado que tuviesen esa diferencia de edad y que fuese antes, pero ya está. Es algo que quiero y que Asraf también, lo tenemos hablado. Pero por lo menos cuando termine la carrera, en dos años", confirmaba la joven.

Por otro lado, Asraf también dejo constancia de su deseo de convertirse en padre:

"Me encantaría tener hijos. Es verdad que Albertito no es mi hijo, pero como si lo fuera. ¡una niña no estaría mal!", reveló el modelo a través de su cuenta de Instagram.

