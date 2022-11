David Flores Carrasco explica por qué no puede dormir en casa de Rociíto

David Flores Carrasco es consciente de que con la docuserie de Rocío Carrasco, su madre, están saliendo a la luz un sinfín de hechos desconocidos. Y no nos referimos solo al presunto maltrato que sufrió por parte de su entonces marido, Antonio David, sino a asuntos peliagudos relacionados con la familia Mohedano.

Del mismo modo, el joven ha visto que se ha dado a conocer el porqué él no puede estar en casa de aquella. Una circunstancia en concreto que se abordó en la primera parte del documental y también en esta segunda que ahora se está emitiendo.

David Flores Carrasco, estupefacto, conoce la verdad

El hijo de Antonio David ha visto a Carrasco rota en televisión contando la paliza que le dio su hija, Rocío Flores. Una situación violenta que acabó con la joven condenada y con la decisión judicial de que las dos ya no podían vivir juntas. Y desde entonces no existe relación entre ellas.

En el caso de David Flores Carrasco, Rociíto relató que él hace años que no reside en su casa por la violencia vicaria que ejerció su padre. Lo dejó de manifiesto exponiendo que su exmarido había ejercido influencia sobre sus hijos y que había impedido que el varón acudiera a su boda con Fidel.

Sobre esto ha vuelto a hablar en la segunda parte de su docuserie y ha dejado patente el porqué no puede tener relación con él ni con sus hermanos, por ejemplo. Ha admitido que es imposible mientras estén al lado de Antonio David, que es quien más daño le ha hecho.

Sus palabras exactas han sido estas: “Yo me he separado de él, he tenido dos hijos y me ha torturado durante 20 años. Y la conclusión ha sido llevarse a mis hijos”.

“Se los ha llevado diciendo que los niños no querían estar conmigo porque no era buena”. Y aquí visiblemente dolida ha afirmado: “Rocío es independiente y David se queda con Olga. La dota de una responsabilidad pública de que ella es la madre del niño y se lo hace creer”.

“Se lo hace creer porque ese niño no tiene madre, porque esta no lo quiere, no lo cuida, no le paga la manutención. Pero ¡los he parido yo!”.

David Flores Carrasco entiende ciertas situaciones

David Flores Carrasco ya sabe el porqué Rocío no tiene relación él, pero también la causa por la que está distanciada de Gloria Camila. Ha expuesto: “Quiero a la Gloria que conocí de niña, la que me daba tirones de pelo y me volvía medio loca. Si fuera ella recapacitaría y vería las cosas que he hecho y he dicho y a lo mejor así llega a una conclusión certera”.

En este punto ha admitido que le duele muchísimo cuando aquella la llama “mala madre”: “Me mata. Cuando ella lo dijo en un primer momento era una niña muy joven y estaba viviendo la entrada de su padre en prisión. Entonces, hasta ese momento incluso yo podría habérselo no tenido en cuenta, aunque me mató igualmente”.

“Pero cuando ya es una mujer y sigue con la misma cantinela y con la misma intención de herir, habiendo visto toda la historia que he vivido, me caben dos opciones. Una es que no haya entendido nada y otra es que lo haya entendido, lo haya visto y no le importe en absoluto”.

Y luego ha querido incidir en que “ella ha vivido el sufrimiento de su madre ocasionado por alguien y no ha tenido consideración con ese sufrimiento. Y ese (Antonio) ha estado viviendo en su casa”.