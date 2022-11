Rocío Flores cuenta lo que nadie sabe de su despido de Telecinco

Rocío Flores se ha pronunciado por primera vez acerca de su supuesto despido de Telecinco. La influencer no ha tenido ningún problema en compartir con sus seguidores lo que nadie sabe de su salida de El programa de AR.

El pasado mes de septiembre, varios medios de comunicación se hicieron eco de una inesperada noticia. Después de varios meses siendo parte del equipo de tertulianos de este matinal de Unicorn Content, todo apuntaba a que esta etapa profesional había terminado para ella.

| Telecinco

Y es que, con el nuevo curso escolar, todos los trabajadores de este programa regresaron a sus puestos, pero ni rastro de Rocío Flores. Aunque la respuesta a esta incógnita llegó durante la entrevista que Ana Rosa Quintana le hizo a Olga Moreno.

La ganadora de Supervivientes 2021 se sentó en este plató de Telecinco para hablar, entre otras cosas, de su nueva relación con Agustín Etienne, la separación con su exmarido y de su distanciamiento de Ro.

"Todo se arregla cuando hay amor y cariño", dijo la invitada, justo antes de asegurar que está deseando volver a ver a Rocío Flores trabajar codo con codo con 'la reina de las mañanas'.

"Está todavía en el aire, creo… Todavía no me han contado mucho, la verdad. Sé que esto es como todo, hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado", apuntó la presentadora del formato.

A día de hoy, poco se sabe de este supuesto acuerdo que supondría un antes y un después en la carrera profesional de Rocío dentro de la pequeña pantalla. Aunque lo cierto es que, desde entonces, no se ha vuelto a hablar del tema.

Ahora, la hija de Antonio David Flores se ha pronunciado por primera vez sobre su despido de televisión. Y, como no podía ser de otra forma, la joven ha utilizado las redes sociales para difundir su mensaje.

Rocío Flores habla alto y claro

Rocío Flores no ha tenido ningún problema en compartir con su gran comunidad de seguidores de Instagram cómo se encuentra tras su despido de la televisión.

Tal y como ya publicó la revista Lecturas en su momento, El programa de AR habría tomado la decisión de prescindir de las colaboraciones semanales de la exsuperviviente al no llegar a un acuerdo con ella.

| Instagram

Y es que, a pesar de las buenas condiciones laborales de las que gozaba, todo apunta a que para la influencer no era suficiente. De esta forma, Rocío Flores ha perdido así una de sus principales fuentes de ingresos.

A día de hoy, la televisiva estaría muy centrada en sus estudios y su carrera profesional dentro de las redes sociales. Y ha sido, precisamente, a través de su cuenta de Instagram donde la hermana de David se ha pronunciado al respecto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Hace unos días, Rocío Flores se ha visto obligada a dejar su vida en Málaga para viajar hasta Madrid para acudir al estreno del espectáculo del Circo del Sol. Pero, de alguna forma, este desplazamiento laboral le ha recordado a su etapa dentro de la pequeña pantalla.

Y es que, durante más de un año, la excolaboradora de televisión ha tenido que hacer uso de la red de trenes para cumplir con sus compromisos profesionales en Mediaset España.

| Instagram @rotrece

Por eso, la hija de Carrasco ha compartido a través de una historia de Instagram una imagen muy significativa. En ella, podemos ver a la joven sentada en su asiento, mirando al infinito.

Pero ha sido a través de una frase como Rocío Flores ha hecho referencia a esta etapa de su vida. "Después de llevar casi 6 meses sin estar en la tele, se me habían olvidado los viajes interminables en el tren".