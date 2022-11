Isa Pantoja promete que todavía no sabe cómo llamar a su nueva hija

Isa Pantoja no deja de ser noticia por situaciones nada positivas como el ictus de su hermano o su faringitis que la ha llevado a acudir a urgencias. Sin embargo, espera que muy pronto cobre actualidad por hechos muy positivos como su próxima boda con Asraf y su nueva maternidad. Sí, porque desea ampliar la familia muy pronto.

Tanto es así que hace unos meses ya reveló la fecha en la que quiere volver a tener un bebé. Además, aunque admitió que a su novio le gustaría tener una niña, reconoció que no saben aún cómo la llamarían.

Isa Pantoja, sin tapujos sobre un nuevo embarazo

Isa Pantoja ha tenido que retrasar su boda en varias ocasiones por culpa de la pandemia y también de ciertos problemas familiares. Pero tiene claro que la misma ya no se hará esperar, por lo que está trabajando en los detalles del enlace que, parece ser, finalmente no tendrá lugar en Marruecos.

Asimismo, tras el matrimonio, ella, que ya tiene un niño, y su pareja tienen previsto dar el paso de tener un bebé en común. Un deseo con el que vienen soñando desde hace mucho, como ya reveló él este verano. En concreto, fue durante un encuentro en directo con sus seguidores en redes donde dijo: “Me encantaría tener hijos”.

“Albertito no es mi hijo, pero bueno, como si lo fuese. Una pequeña no estaría mal”.

Unas palabras que fueron comentadas por Isa Pantoja en El programa de AR donde colabora. Con una sonrisa expuso: “Por ahora no hay niño. Sí que me gustaría tener un hijo, pero en un futuro próximo”.

“Alberto tiene ya 8 años y no me hubiera gustado que tuvieran tanta diferencia de edad. Hubiera preferido antes, pero bueno, ya está”.

Luego, en Outdoor contó también que cuando llegue su segundo embarazo lo va a vivir de forma muy diferente al primero. Y es que en este “era muy joven, tenía 18 años. Ahora lo afrontaría de otra manera, además tengo una estabilidad emocional buena y creo que tengo las cosas muy claras”.

Isa Pantoja desvela sus planes

Isa Pantoja quiso reiterar que sí quiere volver a vivir la maternidad. De ahí que afirmó: “De verdad que es algo que quiero y Asraf también”. Eso sí, dejó claro que tenían hablado cuando llegaría ese embarazo: “Será cuando yo acabe la carrera, en dos años”.

Pantoja promete que no sabe el nombre de la pequeña, tiene esperanza de que sea una niña, pero no sabe cómo llamarla.

Ella sabe muy bien qué prioridades tiene en su vida y acabar su carrera de Derecho ahora es una de las más importantes. Claro, porque lleva tiempo esforzándose y trabajando duro para poder acabarla y así tener un futuro laboral por delante. Futuro que posiblemente pasaría por dejar la televisión y centrarse en el ámbito legal, pues ha expuesto que “me gusta muchísimo”.

“Es algo que he descubierto con el paso de estos años que me gusta de verdad. Me gustaría ejercer en un futuro, pero no tengo claro si sería al terminar la carrera. Y es que la tele me brinda muchas oportunidades que no quiero desperdiciar".

A lo que añadió: "Cuando ejerza mi carrera será por vocación”.

Tan importante es para ella su formación y se la toma tan en serio que hace unos meses decidió dar un paso relevante. Optó por cambiarse de universidad para acceder a una que le ofrece clases online, porque sus compromisos no siempre le permiten acudir al centro de estudios. No obstante, esto no le ha impedido llegar a obtener incluso un 10 en un examen oral de Derecho Penal.