Irene Rosales reconoce que la relación se ha acabado y que nunca ha habido amor real

Irene Rosales siempre ha tenido en alta estima a Anabel Pantoja. De hecho, cuando la sevillana y Kiko Rivera no se hablaban, ella tomaba cartas en el asunto. Era la encargada de intentar arreglar esas desavenencias, por muy complicadas que fuesen de solucionar.

Actualmente, Irene Rosales no es ajena a lo que sucede con Anabel y todo lo que se está hablando de la relación entre su exmarido, Omar Sánchez, y Raquel Lozano.

Parecía que el windsurfista canario había encontrado el amor en esta conocida mujer que hace siete años pasó por el reality estrella de Telecinco.

Irene Rosales conoce muy bien al hombre que la engañó desde el principio

Pero nada más lejos de la realidad, ya que lo que podía haberse consolidado en una bonita historia de amor ha sido, según Lozano, una forma de manipularla por parte de Omar.

Y es que la actualmente examiga del canario se ha paseado por los platós durante los últimos días poniendo a caer de un burro al que fuera esposo de Anabel Pantoja. Le ha acusado de estar obsesionado con el dinero y vender cualquier cosa para llenarse los bolsillos.

Este miércoles, Raquel se sentaba en Sálvame para desvelar, de una vez por todas, la cara verdadera de Omar. Para la entrevistada, el canario no es tan bueno como quiere aparentar y lamentó que se sintiera utilizada por él. Según ella, el único objetivo del canario era llamar la atención de la sevillana para darle celos.

Raquel Lozano muestra la cara más turbia de su ex

"Al salir conmigo quería darle celos a Anabel". Sobre su obsesión por la fama y el dinero afirmó lo siguiente: "Si lo cogía de la mano en público, me decía que son 20 000 euros, y no me cogía de la mano. Me decía, hazme caso".

Tras zanjar su relación tres días antes de que el joven entrase en Pesadilla en el Paraíso, Raquel está muy dolida con él. Por si fuera poco, también le ha reprochado que esté intentando ligar con Marina Ruiz a las primeras de cambio en dicho reality.

Desde hace días, se dio cuenta de que algo no iba bien, pero con algún gesto de cariño de Omar, ella olvidaba esas dudas. "Yo con cualquier caricia o con cualquier tontería me dejo llevar".

Eso sí, la entrevistada no considera que haya sido todo negativo en el tiempo que estuvo con el canario. "Había momentos bonitos, de complicidad. Es verdad que estábamos de vacaciones y funcionábamos mucho mejor".

Lo que no ha ocultado es la gran bronca que tuvieron en Ibiza. Todo sucedió cuando ambos estaban tomando algo en una terraza y él se puso a ver Sálvame en directo. "Tuvimos una bronca y me enfado, estás conociendo a alguien y le dije: ¿Qué haces viendo Sálvame?", le preguntaba.

Así fue consciente la exgran hermana de que todo era una farsa

"Ahí se ve que somos distintos. Mientras yo me divierto él se pone a ver Sálvame. Son cosas que no tienen mucho sentido. Yo le preguntaba: ¿Pero qué necesidad? Incluso le pusieron una pantalla gigante en el reservado".

Desde la citada bronca, todo cambió. "Yo sí que he estado a veces un poco altiva y hablando exagerada. Y hasta me he sentido un poco de rechazo, y es que me sentía mal conmigo misma, pensando: ¿Qué he hecho mal? Creo que la que me he equivocado he sido yo, por creérmelo a él".

Raquel tiene claro que el joven quiere seguir manteniendo su etiqueta de famoso para ganar el mayor dinero posible.

"Ha visto que puede tener un nombre sin Anabel, aparecer más minutos en televisión, ir a realities… Es lo que realmente le apetece. Y pisa lo que sea con tal de conseguirlo. Ahora me he dado cuenta de que todo pasa por algo", ha concluido.