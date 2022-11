La hija de Rosa Benito se separa de su marido en el peor momento

Rosa Benito no gana para disgustos. Hace unos días conocía que va a ser demandada por su sobrina por unas acusaciones de falsificación que le había hecho públicamente. Y ahora es su hija, Chayo Mohedano, la que la tiene intranquila porque está lejos de su marido, Andrés Fernández, en un momento realmente difícil.

La cantante se encuentra en Nueva York a miles de kilómetros de su esposo cuando más necesita de él. Y es que está enfadada, triste y preocupada porque se ha filtrado en redes una imagen suya de cierto carácter erótico que había compartido en la plataforma OnlyFans. Imagen que está generando un enorme revuelo en Twitter, donde le han dedicado todo tipo de insultos y comentarios ofensivos.

Rosa Benito, perpleja por lo sucedido

La exmujer de Amador Mohedano, desde que se separó de este, se ha centrado en su trabajo y en su familia. Esta es la que le da las mayores alegrías, pero también alguna que otra preocupación, como la que ahora está viviendo.

Rosa es consciente de que Chayo tiene un perfil en la plataforma OnlyFans, que es para adultos y en la que los usuarios pagan por suscribirse a las cuentas de famosos. Exactamente pagan para ver en exclusiva imágenes y vídeos eróticos o subidos de tono de estos. Y uno de los materiales que su hija compartió en dicho espacio web ha sido compartido en Twitter por un usuario.

En el vídeo que se ha hecho viral, la cantante aparece encima de la cama con falda de colegiala y un insinuante top transparente. Esta postura lo que permite es que, a través del reflejo del espejo, se le vea su ropa interior.

| GTRES

Rosa Benito aplaude la contundencia de Chayo

La colaboradora de Ya es mediodía está estupefacta con la instantánea que circula de su hija. Como es lógico, está intranquila por Rosario, que ahora no tiene ni el respaldo de su marido ni de sus hijos en este difícil trance. Se encuentra sola y lejos de sus seres queridos porque está en Estados Unidos, donde tiene una actuación.

A pesar de la distancia, la hija de Rosa ha sido informada de lo que ha sucedido y ha decidido actuar de inmediato. Así, ha explicado en La Razón, “Qué dolor, porque estando en Nueva York preparando algo tan importante para mí que salga esto. Lo voy a denunciar porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado”.

“Me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas. Eso lo puse en conocimiento de la policía, porque no se puede hacer eso que están haciendo y menos para intentar hacerme daño”.

| GTRES

A esto ha añadido: “He dejado mi familia y mi país porque creo en lo que estoy haciendo y lo hago por la música. Cualquier imagen que se use en cualquier plataforma que no sea OnlyFans se va a denunciar. Se me está acosando y amenazando y yo no tengo que dar explicaciones a nadie”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rosa Benito, perpleja ante el revuelo

La hija de Benito, con estas declaraciones, ha dejado claro que no se va a quedar quieta ante el delito que se ha cometido. Sin embargo, el daño ya está hecho. Su imagen, que se ha viralizado, ha circulado por las redes y esto ha provocado que reciba un sinfín de comentarios atacándola y críticas feroces.

Rosa y su hija han tenido que leer que le han dicho cosas tales como “¡Qué vergüenza para tus hijos saber que enseñas todo a cuatro pajilleros por dinero!” y “Cada vez que se te ocurra volver a cuestionar a Rocío como madre o víctima de maltrato, mira primero lo que haces tú en tu casa. Siempre abren la bocaza los que más tienen que callar”.

| Telecinco

Eso sí, también hay quienes han salido en su defensa dándole ánimos y deseándole suerte en su andadura estadounidense. Y entre ellas su madre que, tras la polémica, ha compartido en Instagram una foto junto a Chayo. La ha acompañado de este texto: “La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.

“Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Orgullosa de ti Rosario”.