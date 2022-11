Esther Doña desvela la verdadera causa de la muerte de Carlos Falcó

Esther Doña no ha tenido ningún problema en contar públicamente la verdadera causa de la muerte de su marido, Carlos Falcó. Y es que, a pesar de haber estado a punto de casarse con otro hombre, este es un tema que, a día de hoy, le sigue produciendo un gran dolor.

Este miércoles 2 de noviembre, Sonsoles Ónega dejó sin palabras a toda la audiencia de Y ahora Sonsoles, su nuevo programa en Antena 3, con una inesperada noticia.

Después de todo el revuelo que se montó tras su ruptura, la viuda del Marqués de Griñón decidió aceptar la invitación para acudir al plató de Atresmedia y hablar sobre algunos de los momentos que le han marcado de por vida.

Y, aunque su intervención en el programa no se produjo hasta el jueves, Esther Doña quiso conectar en directo desde su casa, 24 horas antes, para dar algunas pinceladas de su próxima entrevista.

Tras asegurar que "de quién he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó", la socialité le dio un nuevo golpe al juez Santiago Pedraz después de su sonada ruptura. Confirmaba que no tenía ninguna foto del juez Pedraz y que no las ha tenido nunca.

Este jueves 3 de noviembre, Esther Doña ha acudido a este programa para hablar sobre cómo ha vivido ella estos últimos años de su vida. Además, ha contado cómo lo pasó tras la muerte del Marqués.

Esther Doña no ha conseguido superar la muerte de su marido

Durante esta esperada entrevista, Esther Doña se ha sincerado como nunca y ha confesado cómo se encuentra tras el fallecimiento de Carlos Falcó. Y es que, a pesar de que la hemos visto bastante bien estos últimos dos años, lo cierto es que la procesión va por dentro.

"Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. Murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros para la sociedad en general. Ha sido horrible, era algo que no podíamos imaginar", ha contado la socialité, visiblemente emocionada.

Y, aunque ha asegurado que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, lo que de verdad ha traumatizado a Esther Doña ha sido la ruptura con Santiago Pedraz.

"Creo que no me ha dolido tanto como esto, como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué".

Según ha contado la invitada de Sonsoles Ónega, fue el propio magistrado el que tomó la decisión y se marchó sin darle ningún tipo de explicación. "No es que sienta que no me ha dado explicaciones, es que no me las ha dado. Quizás él tenía unas aspiraciones y yo otras".

Pero, a pesar de que su compromiso se fue al traste, Esther Doña es consciente de que este matrimonio no hubiese llegado muy lejos, ya que su relación "ha sido muy pasional y muy intensa" y "quizás por eso se rompió".

"Con el paso del tiempo he visto que somos totalmente incompatibles. Después de un año hubiera sido absurdo ese matrimonio, hubiese sido un fracaso… Hubiera sido absurdo porque somos dos personas distintas con dos estilos de vida distintos".

Finalmente, la invitada quiso compartir con toda la audiencia de Sonsoles Ónega cómo se desarrollaron los acontecimientos. Después de contar la sorpresa que le organizó Pedraz para la pedida de mano, Esther Doña ha profundizado en su ruptura.

"El día 20 de agosto él me manda un WhatsApp y me dice que nuestra relación es imposible, que nos vemos algún día… No lo interpreté como el fin. Pensé que sería un arrebato y que no pasaría nada, que estaría dos días fuera y que luego la cosa se arreglaría".