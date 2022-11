Charly, marido de Lydia Lozano, rompe su silencio y aclara el escándalo

Desde que Lydia Lozano se convirtió en una de las periodistas clave dentro del mundo del corazón, su vida privada empezó a estar en el punto de mira. Y es que todos los medios tenían curiosidad por conocer hasta el más mínimo detalle la intimidad de uno de los rostros más conocidos de Telecinco.

Pero lo cierto es que apenas se conocen detalles de la vida personal de la tertuliana, ya que no suele hablar de ello. De hecho, lo único que se conoce es que Lydia Lozano está casada con Carlos García-San Miguel, alias Charly. La colaboradora mantiene un consolidado matrimonio con el arquitecto desde 1990 y que sigue perdurando hasta el día de hoy.

Eso sí, aunque Lydia Lozano suele mantener al margen de los medios todos los aspectos relacionados de su vida privada. No obstante, en varias ocasiones, a la tertuliana se le va de la lengua hablando alto y tendido de su relación con Charly. De ahí que, ahora, el marido de la periodista le haya parado los pies en directo a su mujer, ya que estaba revelando muchas intimidades de ellos dos.

Charly entra en directo y reprende a Lydia Lozano

En todos estos años que Lydia Lozano ha trabajo en la pequeña pantalla, apenas ha hablado de su matrimonio con Charly. Y es que, a diferencia de algunos de sus compañeros, la colaboradora siempre ha sido bastante discreta en cuanto a su vida personal se refiere.

No obstante, hace unos meses, por primera vez, la misma periodista se sinceró como nunca en Sálvame sobre su relación con el arquitecto. "Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene", dijo.

Ahora, la tertuliana ha vuelto a hablar públicamente de su media naranja, pero, esta vez, para el programa de Alba Carillo y Nagore Robles, Nos hemos liado, del canal Mtmad. Ha sido allí donde ha explicado con pelos y señales cómo ella y el arquitecto empezaron su relación.

Eso sí, lejos de quedarse ahí el asunto, Lydia Lozano incluso se animó a contar hasta el más mínimo detalle cómo prepara sus encuentros sexuales con su marido. Desde luego, a la periodista no se le ha escapado ningún detalle en desvelar cómo es su intimidad con el arquitecto.

Nada más explicar algunas anécdotas vividas con su pareja, inmediatamente, Charly entró en directo vía llamada telefónica para darle un toque de atención a la periodista por todo lo que estaba contando.

Aunque la llamada que se produjo fue breve, lo cierto es que su intervención ha dado mucho de que hablar. Con bastante humor, así se tomaba el marido de la gran Lydia Lozano la entrevista que estaba haciendo ella.

Incluso se animó a contestar una de las preguntas que le hizo la exnovia de Santi Burgoa. "¿Qué es lo que más te gusta de Lydia?", era la cuestión que le planteaba. A lo que el marido de la periodista contestó un "cuando está calladita".

Desde luego, la entrevista que ha concedido la misma tertuliana no ha dejado a nadie indiferente, ya que ha destapado hasta los secretos más ocultos de su matrimonio.

Lydia Lozano aclara por qué no tuvo hijos con su marido

Cada vez es más evidente que la relación de Lydia Lozano con Charly suscita bastante interés entre los medios. No obstante, hace aproximadamente dos meses, la pareja acaparó más que de costumbre algunos titulares. La famosa entrevista de la colaboradora en Sálvame era la causante.

Y es que fue allí donde la periodista se atrevió a pronunciarse sobre uno de los temas más delicados que le ha perseguido durante años: la maternidad. "No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más", empezó diciendo.

"Él hubiera querido, pero yo nunca he tenido ese instinto maternal. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar", explicó en su momento.

